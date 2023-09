Mancini ko con l'Italia, esce per infortunio: ora la Roma è in ansia

SKOPJE (MACEDONIA DEL NORD) - Scatta l'allarme per l' Italia ma soprattutto per la Roma . La gara di Gianluca Mancini contro la Macedonia del Nord è durata 58 minuti dopo i quali il calciatore giallorosso ha chiesto la sostituzione per un problema muscolare.

Mancini, allarme in casa Roma

Il difensore ha chiesto subito il cambio e la speranza è quindi che si sia fermato in tempo. Se così non fosse sarebbe un problema non da poco per la Roma e per Mourinho che già in queste prime giornate ha dovuto fare i conti con un'infermeria quasi al completo: dal lungodegente Abraham passando per Renato Sanches, Aouar, Bove, Dybala e Pellegrini. Il calciatore nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.