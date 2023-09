Immobile in lacrime in diretta tv: lo sfogo è un messaggio per l’Italia

MILANO - Il gol, la liberazione, l’illusione di essere usciti dal tunnel. Poi il pareggio della Macedonia del Nord che ha riportato la Nazionale Azzurra sul baratro dell’eliminazione. Il capitano Ciro Immobile - nonostante la rete del vantaggio - alla fine della partita non è riuscito a trattenere le lacrime per la delusione di un pareggio inaspettato da parte degli avversari.

Immobile, le parole del capitano

“E' un momento in cui bisogna stare più uniti - ha dichiarato il centravanti della Nazionale a fine partita - ci gira un po' così. Eravamo riusciti ad avere qualche occasione nonostante il campo brutto, ma in questo momento dobbiamo stare più uniti. Eravamo stati bravi a creare le occasioni e a trovare il vantaggio. Loro hanno fatto un tiro in porta in tutta la partita, e hanno segnato. Martedì contro l’Ucraina è necessario riscattarci: - ha concluso Immobile - purtroppo con la Macedonia è andata così". Da oggi gli Azzurri torneranno a lavorare a Milanello per preparare la prossima sfida contro l'Ucraina in programma martedì sera a San Siro.