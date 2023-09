Donnarumma sotto processo, i social sono impietosi: "Vogliamo Vicario"

ROMA - Il gol di Bardhi all'Italia nell'incontro di ieri non è certo passato inosservato: i social non perdonano Donnarumma per la rete incassata su calcio di punizione sul proprio palo, con il portiere azzurro che parte con quell'istante di ritardo che si rivelerà fatale. E in giro per il web non è mancato chi ha accostato la rete subìta ieri a quella, sempre contro la Macedonia del Nord, segnata da Trajkovski. Anche allora, a difendere i pali dell'Italia, c'era Donnarumma.