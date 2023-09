Italia-Ucraina, Tonali in tribuna con Spinazzola: il motivo

MILANO - È tutto pronto per la sfida tra Italia e Ucraina al San Siro, già decisiva nel cammino di qualificazione a Euro 2024 per gli azzurri. Mentre il ct Spalletti è al lavoro per risolvere gli ultimi dubbi sulla formazione, è arrivata la notizia dell'esclusione dalla lista dei convocati di Sandro Tonali. L'ex Milan, dunque, sarà in tribuna insieme a Ivan Provedel e Leonardo Spinazzola.