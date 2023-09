Cannavaro sull'Italia di Spalletti: "Gli regalerei un Nesta, un Maldini. Buffon? Sarà d'aiuto"

Cannavaro: "A Spalletti regalerei un Nesta o un Maldini"

Cannavaro ha commentato così le difficoltà della Nazionale: "Il nostro calcio non sta bene da qualche anno. Non investiamo più in strutture e nei giovani, si fanno meno figli. Ci sono tante implicazioni. Questo ci fa star male, perché eravamo abituati ad altre situazioni. Come numero siamo carenti in difesa. I difensori centrali si fa più fatica a trovarli, ma non perché Bastoni o altri siano meno bravi. Semplicemente sono più abituati a giocare a tre e meno a campo aperto. A Spalletti regalerei un Nesta, un Maldini o un Baresi. Al di là degli uomini, dobbiamo tornare ad avere uno spirito più da Italia. Noi eravamo sempre abituati a non voler perdere, oggi cala l'attenzione troppo spesso".

Cannavaro: "L'esperienza di Buffon aiuterà Spalletti"

L'ex difensore ha parlato anche del nuovo ruolo di Buffon: "Può portare la sua esperienza a 360 gradi. Sicuramente Spalletti è un grande allenatore, ma forse non ha quell'esperienza per allenare una nazionale. Lui è stato sempre un tecnico abituato a lavorare giorno per giorno. Per questo Buffon può essere d'aiuto, è un acquisto molto importante".