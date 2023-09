Zaniolo contro tutti: "Mi etichettate come uno che non porta rispetto"

MILANO - Serio, risoluto, sereno. Zaniolo si è presentato così in mixed zone , al termine della partita vinta dall'Italia contro l'Ucraina . Ha parlato dei suoi progressi personali, così come di quelli della Nazionale e dell'importanza del successo ai fini del girone. E poi ne ha approfittato per rispondere alle tante critiche ricevute negli ultimi tempi , sottolineando di non aver mai staccato la spina.

Le parole di Zaniolo

Queste le parole di Nicolò Zaniolo: "Non penso di essermi mai fermato, faccio sempre quello che il mister mi chiede, io mi metto sempre a disposizione. Tante volte sono etichettato da voi come una persona che non porta rispetto, una persona fuori dalle righe, ma non è così assolutamente. Io mi metto a massima disposizione per la squadra, per tutte le squadre per cui ho giocato. Sono veramente felice per questa sera e non mi va di parlare d'altro".