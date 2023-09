Raspadori batte Frattesi: la statistica dei top bomber dell'Italia

Negli ultimi 18 mesi l'Italia ha vissuto momenti di grande difficoltà (come il Mondiale mancato) che si sono tradotti anche in pochi gol e dunque rare emozioni. Dal 25 marzo 2022 al 12 settembre 2023, dalla Macedonia (gara fatale per il mancato arrivo in Qatar) all'Ucraina, quali sono stati i bomber dell'Italia? In vetta c'è Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, che Spalletti è tornato a schierare centravanti proprio nella gara di San Siro.