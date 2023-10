Italia, Zaccagni sta meglio ed è atteso a Coverciano: il piano di Spalletti

COVERCIANO - Matteo Zaccagni è atteso a Coverciano . Le condizioni dell'attaccante della Lazio, che nell'ultimo match vinto dai biancocelesti all'Olimpico contro l'Atalanta aveva riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra , sono in miglioramento e dovrebbe essere così in grado di rispondere alla convocazione dell'Italia .

Zaccagni migliora, Spalletti lo aspetta a Coverciano

Il giocatore e Luciano Spalletti hanno avuto un colloquio telefonico nelle scorse ore e il ct azzurro ha deciso di 'precettarlo', inserendolo nel gruppo chiamato ad affrontare due ravvicinate sfide di qualificazione a Euro2024. Zaccagni dovrebbe raggiungere Coverciano domani (giovedì 12 ottobre), a due giorni dal match contro Malta a Bari nel quale non dovrebbe comunque essere a disposizione, mentre Spalletti conta di poterlo utilizzare in quella di martedì prossimo (17 ottobre) a Wembley contro l'Inghilterra, capolista del Gruppo C a +6 sull'Italia e sull'Ucraina (che come gli inglesi ha però giocato una gara in più rispetto agli azzurri).