L'Inghilterra sfotte l'Italia al bar: la clamorosa festa dopo il ko di Wembley

Una sbronza in campo e anche fuori. Con il 3-1 di Wembley, l'Inghilterra di Southgate si è presa la sua (piccola) rivincita sull'Italia. Ma se per i Tre Leoni è troppo presto per iniziare a cantare di nuovo "It's coming home", non lo è per andare a festeggiare la qualificazione agli Europei 2024. Festeggiamenti scatenati, stando a quanto riportano i media inglesi, che sarebbero andati avanti fino alle 6 del mattino: star della serata Jack Grealish, James Maddison, Trent Alexander Arnold e il man of the match Jude Bellingham. Ma anche un mostruoso conto lasciato al bar e un clamoroso sfottò a uno degli azzurri di Spalletti.