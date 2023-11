Italia a Euro 2024 se...: tutte le combinazioni possibili contro l'Ucraina

Una cinquina non ancora decisiva ma molto importante, quella che l'Italia di Spalletti ha rifiliato alla Macedonia all'Olimpico. Un successo per 5-2 che permette agli azzurri di arrivare al match decisivo contro l'Ucraina di lunedì prossimo con due risultati utili su tre per ottenere il pass ai prossimi Europei.

Italia a Euro 2024, tutte le combinazioni possibili

L'Italia accederà a Euro 2024 in caso di vittoria o pareggio contro l'Ucraina il prossimo lunedì a Leverkusen. Se gli azzurri non perderanno avranno la certezza della qualificazione come secondi in classifica alle spalle dell'Inghilterra avendo vinto la gara d'andata per 2-1 a San Siro lo scorso 12 settembre.