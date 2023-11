Diretta Italia-Macedonia: segui la partita di oggi LIVE

Aggiorna

L'Italia di Spalletti scende in campo per una gara fondamentale contro la Macedonia per le qualificazioni a Euro 2024. Agli azzurri serve una vittoria per non avere problemi contro l'Ucraina. Fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma fissato per le 20:45: segui la sfida in diretta.

20:36 Spalletti elogia Sinner: ecco cosa ha detto Le parole del ct della Nazionale sul tennista impegnato alle Nitto Atp Finals nel pre-partita. LEGGI TUTTO 20:28 Spalletti, rivivi la conferenza stampa Queste le parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa prima della Macedonia: rivivi le sue parole. LEGGI TUTTO 20:20 Spalletti, le parole sull'Italia e su Sinner Le parole di Luciano Spalletti nel pre-partita: "Essere blocco unito diventa fondamentale, essere allacciati, ed è un riferimento a quello che dobbiamo fare in campo. Contano le pressioni, la costruzioni ed essere blocco squadra molto corto per riuscire a fare un buon calcio. Macedonia? Diventa una sfida ancora più eccitante e più forte perchè si generano calciatori di livello dentro conflitti importanti. Noi dobbiamo sapere che posto occupiamo dentro la nostra vita. Che posto abbiamo nel mondo? Noi siamo qui, chiamati dall'Italia, per far vedere che livello siamo. Lo scopo è di vincere queste due partite. Sinner? Ha fatto vedere questa forza interiore, questa forza mentale che hanno solo i campioni. E lui è un campionissimo. Bravo!". 20:15 Spalletti, il dato sulle vittorie in casa Luciano Spalletti ha vinto entrambi i primi due confronti casalinghi da allenatore della Nazionale italiana (2-1 contro l’Ucraina e 4-0 contro Malta). L'ultimo commissario tecnico ad avere infilato tre vittorie interne nelle sue prime tre panchine alla guida degli Azzurri è stato Cesare Prandelli. 20:08 Darmian: "Non faremo calcoli" Le parole di Matteo Darmian nel pre-partita: "Abbiamo preparato bene la gara, di sicuro non faremo calcoli e scenderemo di scendere in campo con la giusta cattiveria per portare a casa i tre punti. Per un difensore è importante sapere costruire per portare la palla agli attaccanti. Se i nostri attaccanti riescono a fare gol, possiamo vincere la partita. Macedonia? Non dobbiamo guardare quello che è stato dobbiamo restare concentrati sulla partita e sicuramente lo faremo". 20:03 Italia, Spalletti ne manda cinque in tribuna Sono cinque i calciatori che andranno in tribuna nella sfida contro la Macedonia: ecco chi sono e i motivi. LEGGI TUTTO 19:56 Gruppo C, l'Inghilterra sfida Malta L'altra partita del Gruppo C sarà la sfida tra Inghilterra e Malta. Partita senza obiettivi, con gli inglesi già qualificati ad Euro 2024 e Malta ancora ultima a 0 punti. 19:53 Italia-Macedonia, lo Stadio Olimpico si riempe Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la sfida degli azzurri di Spalletti: ecco il dato sui biglietti venduti. LEGGI TUTTO 19:49 Euro 2024, quattro ct italiani qualificati: ne manca uno! Francesco Calzona, arrivato tra lo scetticismo generale, ha portato la Slovacchia ad Euro 2024, raggiungendo Vincenzo Montella con la Turchia, Marco Rossi con l'Ungheria e Domenico Tedesco alla guida del Belgio. Manca proprio Spalletti con la sua Italia. LEGGI TUTTO 19:44 Italia, la formazione ufficiale di Spalletti Ecco l'undici titolare degli azzurri per la sfida contro la Macedonia.

19:37 Italia-Macedonia, le formazioni ufficiali ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. All: Spalletti. MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi, Ademi; Alioski, Bardhi, Elmas; Miovski. All: Milevski. 19:33 Italia, record positivo a Roma L’Italia ha perso soltanto uno dei 35 match ufficiali disputati a Roma, ben 24 vittorie e 10 pareggi. L'ultima sconfitta risale al 17 maggio 1953, nella Coppa Internazionale europea contro l’Ungheria, con il tandem Beretta-Meazza in pachina. Da allora, ben 30 sfide senza sconfitte per gli Azzurri. 19:28 Elmas avvisa l'Italia: "Non siamo qui per fare i turisti" L'attaccante del Napoli ha avvisato la nazionale di Spalletti, suo ex allenatore nella passata stagione: "Siamo qui per vincere questa importante partita". LEGGI TUTTO 19:20 Italia, la Macedonia è una "bestia nera" La Macedonia rievoca brutti ricordi agli azzurri, che nelle ultime tre partite hanno collezionato due pareggi (l'ultimo, 1-1 del 9 settembre) e una durissima sconfitta, quella del 24 marzo 2022 che eliminò l'Italia dalle qualificazioni al Mondiale in Qatar. 19:15 Italia, ipotesi spareggi: cosa può accadere L'Italia può ancora qualificarsi passando dai gironi, ma bisogna prendere in considerazione tutte le possibilità. Se chiuderà fuori dalle prime due, ci saranno gli spareggi: ecco come funzionano e le date. LEGGI TUTTO 19:10 L'Italia si qualifica all'Europeo se: tutte le combinazioni La sfida contro la Macedonia è fondamentale ma non ancora decisiva. Una vittoria, però, sarebbe importante per evitare problemi contro l'Ucraina. Ecco tutte le combinazioni per la qualificazione degli azzurri. LEGGI TUTTO 19:05 Italia-Macedonia, come vederla in tv e streaming Ecco come seguire, in diretta tv o streaming, la sfida allo Stadio Olimpico degli azzurri di Spalletti. LEGGI TUTTO 19:00 Italia-Macedonia, sfida fondamentale Gara importante per gli azzurri di Spalletti in vista delle qualificazioni a Euro 2024: allo Stadio Olimpico arriva la Macedonia di Milevski. Stadio Olimpico - Roma

