Diretta Spalletti, dichiarazioni e conferenza stampa dopo Italia-Macedonia LIVE

ROMA - L' Italia batte la Macedonia 5-2 in una gara fondamentale per il proprio cammino nelle qualificazioni a Euro 2024. Al termine della gara il ct azzurro Spalletti ha commentato il match: la diretta delle dichiarazioni post-partita.

Spalletti atteso in sala stampa

Il ct dell'Italia Spalletti è atteso nella sala stampa dell'Olimpico da dove commenterà la vittoria contro la Macedonia del Nord.

Spalletti: Jorginho? E' stato bravissimo il portiere

Sul rigore sbagliato da Jorginho: "A Jorginho vanno fatti i complimenti, è stato bravissimo il portiere a fargli credere di avere vuoto e Jorginho rimane un rigorista speciale per l'Italia", ha concluso Spalletti il proprio intervento ai microfoni della Rai.

Spalletti: Tanti gol? Passo avanti notevole

Italia a bersaglio tante volte: "Tanti gol? E' una qualità che abbiamo di riuscire ad arrivare davanti alla porta. Andrebbero poi contate le occasioni che abbiamo avuto, ma secondo me è un passo avanti notevole", ha commentato Spalletti.

Spalletti: Grande reazione suil 3-2

"L'Italia secondo me l'ha fatta bene la partita per tutti e 90, purtroppo succede ogni tanto quando ti sembra che il risultato sia acquisito di lottare di meno sulla palla. Sapevamo che sui calci piazzati eravamo un po' bassi nei loro confronti, per cui dopo il gol da angolo la squadra si è alzata. Poi c'è stata la casaulità del secondo gol che ti incasina sul piano psicologico, ma va messa in risalto la reazione dopo il 3-2", ha dichiarato Spalletti alla Rai.

