Euro 2024, 4 ct italiani su 5 qualificati: ne manca solo uno...

Ebbene sì, ne è rimasto soltanto uno. E non è sicuramente un allenatore qualsiasi. In questo percorso di qualificazione delle nazionali a Euro 2024, erano infatti quattro gli italiani alla guida delle nazionali straniere e tutti, fin qui, si sono guadagnati il pass. L'ultimo in ordine di tempo è Francesco Calzona, che, arrivato tra lo scetticismo generale, ha portato la Slovacchia all'Europeo. Scetticismo, perchè il tecnico italiano aveva sempre lavorato dietro "le quinte": vice allenatore di Sarri ai tempi di Napoli ed Empoli e di Di Francesco a Cagliari, oltre che assistente tecnico di Spalletti nel primo anno in Campania. Oltre a lui, altri ben più noti: Vincenzo Montella con la Turchia, Marco Rossi con l'Ungheria e Domenico Tedesco alla guida del Belgio.