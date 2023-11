Qualificazioni Euro 2024: dove vedere in tv tutte le partite

ROMA - Non solo Ucraina-Italia ( clicca qui per scoprire dove vederla ): la serata di oggi offre altri sei incontri per le qualificazioni a Euro 2024. Nel girone dell'Italia, l'altra partita in programma è Macedonia-Inghilterra, giochi già fatti per entrambe. Oltre al Gruppo C, in campo oggi i gruppo E e H.

Qualificazioni Euro 2024, gli orari delle partite

Tutte le partite in programma oggi per le qualificazioni a Euro 2024 inizieranno alle ore 20:45.

Qualificazioni Euro 2024: orari e canali

Gruppo C Ore 20.45 Macedonia del Nord-Inghilterra – diretta su Sky Sport 1 (201) e in streaming su NOW e SkyGO

Gruppo E Ore 20.45 Albania-Isole Far Oer (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo E Ore 20.45 Repubblica Ceca-Moldavia (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo H Ore 20.45 Irlanda del Nord-Danimarca (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Grupp H Ore 20.45 San Marino-Finlandia (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo H Ore 20.45 Slovenia-Kazakistan (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Dove vedere le qualificazioni Euro 2024 in diretta tv

Macedonia del Nord-Inghilterra, in programma alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport (canale 201). Tutte le altre gare andranno in onda a partire dalle 20.45 con Diretta Gol Euro 2024.

Dove vedere le qualificazioni a Euro 2024 in streaming

La partita Macedonia del Nord-Inghilterra sarà visibile in streming su SkyGo E No. Anche le altre gare delle qualificazioni a Euro 2024 saranno visibili in streaming su Now Tv e Sky Go.

Qualificazioni Euro 2024 in diretta: la cronaca

Le gare potranno essere seguite in diretta sul nostro sito: clicca sulla gara per seguirla.

