Buffon è nervosissimo: il gesto in tribuna durante Ucraina-Italia

Ci tiene tantissimo, Gigi Buffon, alla sua amata Nazionale. Così tanto che non ci ha pensato due volte prima di rispondere all'appello di Luciano Spalletti e correre in aiuto nel ruolo di capo delegazione. Anche per questo, durante Ucraina-Italia, la sua tensione era palpabile. Appollaiato in tribuna durante la decisiva sfida di qualificazione a Euro 2024, il gesto di tensione dell'ex portierone azzurro non è passato inosservato.