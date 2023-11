Spalletti furioso per la domanda in conferenza: "È scorretta": cosa è successo

INVIATO A LEVERKUSEN - La provocazione è una lama sottile, che arriva quando meno te l’aspetti, su un terreno che sarebbe scivoloso per chiunque. Perché parlare di calcio è un conto, parlare di guerra è un altro, piani totalmente differenti. Accostarli è vigliacco. Ma la vigilia di Ucraina-Italia è anche questo. Succede, allora, che arrivi (in ucraino, forse qualcosa l’aveva capito prima della traduzione, gli anni allo Zenit gli hanno lasciato l’intuizione dell’idioma) la provocazione: «Perché ha fatto i complimenti allo Zenit per la vittoria del campionato? Il conflitto Ucraina-Russia era già iniziato». Il viso di Spalletti s’è fatto più “scolpito”, se possibile: «Una domanda del genere è scorretta. Mi avevano fatto i complimenti per la mia vittoria in campionato. In quella squadra lì ci sono ancora tanti giocatori che io ho allenato, l’allenatore era un calciatore che io ho allenato. Lo Zenit è della Gazprom il cui presidente è lo stesso di allora. Mi sembra il minimo andare a contraccambiare i complimenti per la vittoria del loro campionato. Mi sembra totalmente scorretto accostare quello che è stato un titolo sportivo al conflitto che c’è adesso, un conflitto che non mi trova assolutamente d’accordo, sono contro ogni guerra». E approfittando della prima parte di traduzione, Luciano allarga il campo visivo sul punto: «Noi come popolo italiano siamo vicini a tutte quelle persone che poi soffrono dentro questi conflitti, a tutte quelle famiglie che vorrebbero solo vivere in pace. Siamo vicini alle famiglie di tutte le persone che soffrono. Per questo siamo vicini alle famiglie che hanno subito l’alluvione in questi giorni in Toscana e vicini alla famiglia di Giulia Cecchettin». Spalletti-Ucraina 1-0.