Ucraina-Italia, le pagelle: Barella infinito, Acerbi monumentale

Ct Spalletti 7,5

Ci porta agli Europei (ma che brividi) e basterebbe questo. Cinque palle gol nitide nella prima mezz’ora significa che la partita l’hai studiata da campione.

Donnarumma 7

Due interventi, su Tsygankov prima e su Sudakov poi: per dire, da qui in si passa. Miracolo su Mudryk dopo un’incertezza dell’intera difesa.

Di Lorenzo 6,5

Spinge a destra, la sua presenza è fondamentale e si sente, ci prova di testa e per poco non fa gol.

Acerbi 7,5

Commovente per il lavoro che fa, per sé e per il compagno di reparto. Tiene sempre, non molla mai, monumentale.

Buongiorno 7

Un giallo dopo 7’ non è il massimo, l’esperienza conta. Fa tanta fatica contro Dovbyk, poi però gli prende le distanze. Anticipa bene Tsyhanov e vale tanto. Ripresa top.

Dimarco 7

Salva di testa un gol che sembrava fatto, tiene un po’ più la posizione per presidiare quella zona, si sfianca avanti e indietro.