Diretta Ucraina-Italia: segui la sfida per le qualificazioni ad Euro 2024 LIVE

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Dopo il successo contro la Macedonia del Nord, l'Italia di Luciano Spalletti è chiamata all'ultima, decisiva sfida contro l'Ucraina. Gli azzurri hanno a disposizione due risultati su tre per accedere alla fase finale dell'Europeo. Segui la cronaca in diretta.

20:15

Acerbi: "E' come una finale"

"Per noi questa gara vale una finale. Non andare all'Europeo sarebbe un fallimento totale. Giocheremo contro una squadra che farà di tutto per giocarsela, ma noi abbiamo le qualità per fargli male. La concentrazione dovrà essere altissima. Per me giocare a tre o a quattro cambia poco. Tutta la squadra deve saper difendere a aiutarsi. Attaccare insieme e rimanere compatti. Dobbiamo avere un atteggiamento da squadra matura", queste le parole di Francesco Acerbi, ai microfoni di Sky, a pochi minuti dall'inizio di Ucraina-Italia.

20:00

Spalletti furioso in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Ucraina-Italia, c'è stata una domanda che ha fatto infuriare il ct azzurro Luciano Spalletti. Ecco cosa è successo (LEGGI TUTTO...)

19:40

Ucraina-Italia, le curiosità

Ucraina e Italia si sono già affrontate in Germania, il 30 giugno 2006, ad Amburgo nei quarti di finale della Coppa del Mondo: vittoria per 3-0 degli Azzurri, con rete di Zambrotta e doppietta di Toni. Contro l'Ucraina, l'Italia non ha mai perso nei nove precedenti ha ottenuto sette vittorie e due pareggi.

19:30

Ucraina-Italia, le formazioni ufficiali

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Konoplia, Svatok, Zabarnyl, Mikolenko; Stepanenko; Tsygankov, Zinchenko, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Allenatore: Rebrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Allenatore: Spalletti.

19:15

Italia, ecco cosa accadrebbe in caso di sconfitta

Cosa accadrebbe se stasera l'Italia dovesse perdere? Gli azzurri sarebbero comunque certi di disputare lo spareggio per gli Europei del 2024. Ecco chi affronterebbero (LEGGI TUTTO...)

19:00

Spalletti, la scelta su Berardi

Poche ore prima del calcio di inizio di Ucraina-Italia, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati. Fa scalpore l'assenza di Domenico Berardi. Ecco il motivo della sua esclusione (LEGGI TUTTO...)

19:00

Ucraina-Italia, le quote

Il match tra Ucraina e Italia viene considerato alla stregua di una finale. Ecco le principali statistiche e le quote del match (LEGGI TUTTO...)

19:00

Ucraina-Italia, dove vederla in tv

Ecco tutte le info sulla sfida tra Ucraina-Italia, ultimo turno del Gruppo C delle qualificazioni ad Euro 2024. Come vedere il match in tv e le probabili formazioni. (LEGGI TUTTO...)

BayArena - Leverkusen