L'Italia pesca Spagna e Croazia a Euro2024: lo sguardo di Spalletti è virale

Sorteggio durissimo per l' Italia agli Europei 2024 . Dall'urna di Amburgo gli azzurri hanno pescato Spagna, Croazia e Albania , inseriti nel gruppo B. Un girone complicato per gli azzurri, accolto però in modo particolare dal ct Spalletti .

Italia, sorteggio durissimo: la reazione di Spalletti

Il commissario tecnico, presente ad Amburgo per il sorteggio di Euro 2024, ha accolto l'inserimento nel gruppo B con uno sguardo fisso e impassibile, senza lasciar trasparire preoccupazione per le sfide contro Spagna e Croazia nel girone. L'immagine di Spalletti è diventata subito virale tra i tifosi azzurri, che non si vogliono far spaventare dal sorteggio.