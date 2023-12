Spalletti: "Ad alcuni giocatori piace più il fantacalcio del calcio"

Il ct dell'Italia Luciano Spalletti è stato ospite di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, a Roma. Dal palco ha trattato vari argomenti, tra questi il suo ruolo di commissario tecnico della nazionale: "L'impegno deve essere un motivo costante dentro lo sport e dentro la famiglia. Noi dobbiamo evidenziare di essere quelli che portano dentro il rettangolo di gioco il pensiero di tutti gli italiani. Noi facciamo parte di una nazione, dobbiamo evidenziare dei valori, dobbiamo tenere a questa maglia, dobbiamo sapere dove siamo e per chi facciamo quello che facciamo. La maglia è un dono che ci viene dato e noi dobbiamo saperla indossare bene e dobbiamo avere tutte le qualità necessarie. Questo periodo è stato per me qualcosa di nuovo, ci sono cose che ho conosciuto da dentro che non sapevo dall'esterno e sono cose che mi sono piaciute. I campioni sono comunque ragazzi che h anno bisogno di sentire qualcuno che gli dica qualcosa, ci sono situazioni che non ancora riconoscono".

"C'è chi preferisce il fantacalcio al calcio"

Spalletti, che recentemente ha rivelato di aver rifiutato offerte arabe, fa un esempio concreto: "C'è quest'insidia del mondo virtuale rispetto al mondo reale, fisico. Siamo boomer? Ci sono alcuni calciatori a cui piacciono più altre cose rispetto al calcio giocato, magari vengono attratti da altro, come il fantacalcio, che piace più del calcio. Bisogna far capir loro le differenze e stiamo lavorando in questo senso. Quando sono in panchina, cantare l'inno è veramente qualcosa di unico. Secondo me non c'è altra sensazione di tale bellezza. Dobbiamo far vedere che diamo veramente tutto per questa maglia. Devo crearmi abitudini giornaliere affinché riesca meglio nella mia professione. Insieme coi calciatori dobbiamo essere una cosa sola. Ci si ricorda dei risultati, certo, ma col tempo ci si ricorda anche delle persone con cui abbiamo instaurato un certo tipo di rapporto".

Il ricordo di Mihajlovic: le parole di Spalletti

Spalletti ha ricordato Mihajlovic ad un anno dalla sua scomparsa: "Ho tanti ricordi di Sinisa. È stato un avversario leale che aveva a cuore l'impegno sportivo. Il gioco e la bellezza del calcio per lui erano centrali e quando ha giocato contro il Napoli me lo ha detto: sarebbe stato contento se avessimo vinto noi".

Il ct dell'Italia e la fiducia per Euro 2024

"Intanto siamo campioni in carica, e non ci interessa degli altri. Io credo nei miei ragazzi e loro devono credere in se stessi. Portando questa bandiera sulle spalle, non possiamo tirarci mai indietro. Nessuno dei nostri avversari sarà felice di incontrarci, poi è chiaro che noi dobbiamo fare quello che è il nostro dovere in campo. Dobbiamo essere ricordati da tutti per una squadra che ha giocato un calcio feroce, coraggioso, moderno andando ad affrontare viso a viso gli avversari. Nella mia Italia, Paltrinieri può essere Di Lorenzo, va sempre su e giù per la fascia. Elisa Di Francisca, invece, ha il graffio di Barella". Entrambi gli sportivi italiani sono stati citati perché erano sul palco con Spalletti.

Spalletti ricorda la vittoria dello scudetto

Spalletti ripercorre anche le emozioni vissute a Napoli con la vittoria dello scudetto: "Ne vado orgogliosissimo. Oltre alla vittoria, lì mi hanno fatto sentire parte di una comunità. Sono stato partecipe di tutte le loro emozioni. La mia gioia è stata quella di vedere la città esplodere di gioia. Lo abbiamo già detto: la felicità vera non abita in noi stessi, ma è quella che riesci a determinare alle persone che ti stanno vicino, quella che doni agli altri".

Spalletti: "Le donne vanno lasciate stare"

Spalletti, in chiusura, lasciando per un istante il calcio e lo sport, ha trattato un tema di grande attualità: "Le donne vanno lasciate stare. Non bisogna mettere le mani addosso alle donne. Capire questo è più importante di altre materie: bisogna scoprire che il primo ragazzo che troverai ti lascerà, il secondo ti deluderà, va trovato il terzo e il quarto. Sono cose che succedono. Un ragazzo quando è dentro quel cubo, quando vede solo quattro pareti, difficilmente accetta altre situazioni. Va insegnata questa crescita naturale, qualcuno va aiutato".