Italia, l'amichevole con la Bosnia slitta di un giorno: il programma

Il conto alla rovescia in vista dell'inizio dell'Europeo è iniziato e l'Italia si sta preparando al meglio in vista della competizione che si svolgerà in Germania. Gli azzurri, prima della partenza, disputeranno due test amichevoli: il primo in programma al Dall'Ara contro la Turchia il 4 giugno, e il secondo che invece si giocherà al Castellani contro la Bosnia-Erzegovina. In origine la gara si sarebbe dovuta giocare l'8 giugno ma la data è stata spostata di un giorno, e quindi si scenderà in campo il 9.