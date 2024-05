Locatelli escluso da Spalletti: la reazione sui social è virale

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei trenta preconvocati dell' Italia in vista degli Europei che si terranno quest'estate in Germania. Tante sorprese, ma anche tante esclusioni eccellenti : tra queste quella di Matteo Politano, Ciro Immobile, Giacomo Bonaventura e Manuel Locatelli .

Italia, Spalletti esclude Locatelli: la reazione criptica sui social

Per il centrocampista della Juventus, in particolare, è stato un duro colpo visto che nel 2021 aveva vinto gli Europei, con Roberto Mancini come commissario tecnico, da protagonista. E subito dopo la notizia delle convocazioni, infatti, l'ex Sassuolo ha pubblicato una storia tutta nera sul proprio profilo Instagram, un gesto per sottolineare tutta la propria delusione in seguito alla decisione dell'ex allenatore del Napoli.