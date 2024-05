Galli: "Assoagenti con De Laurentiis, ma ci dica i nomi di chi ricatta le società"

Aurelio De Laurentiis era intervenuto in Senato nella giornata di mercoledì attaccando la categoria degli agenti: "I r icatti dei procuratori che sono la vera problematica del sistema calcio per l’indebitamento" . In seguito a queste dichiarazioni Assoagenti aveva risposto con un comunicato in cui chiedeva al presidente del Napoli di fare i nomi di questi soggetti .

Galli su De Laurentiis: "Nessun attacco, ma..."

Beppe Galli, presidente dell'associazione, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo per fare chiarezza: "Il comunicato di ieri non è stato un attacco a De Laurentiis. Anzi, appoggiamo il presidente: se ci sono davvero agenti che ricattano le società, siamo al suo fianco in questa battaglia. Ma De Laurentiis deve fare nomi e cognomi e fornire delle prove, non raccontare cose campate in aria. Altrimenti difendiamo la nostra categoria dinanzi ad attacchi gratuiti e generali".