Totti con l'Italia insieme ai Fantastici 5: la battuta fa ridere Coverciano

Giancarlo Antognoni , Roberto Baggio , Alessandro Del Piero , Gianni Rivera e Francesco Totti : i "Fantastici cinque" numeri 10 sono a Coverciano per sostenere gli Azzurri in vista dell' Europeo che comincerà tra meno di due settimane. Nell’aula magna del Centro Tecnico l'incontro la squadra di Luciano Spalletti , che ha ascoltato in religioso silenzio le parole delle cinque leggende del calcio italiano.

La battuta di Totti a Coverciano

Il commissario tecnico, dopo la proiezione video dei loro momenti più significativi in carriera, li ha presentati così: "Tutti abbiamo bisogno di miti, per avere qualcuno da emulare. Dalla loro presenza qui, si capisce il loro attaccamento all’azzurro della Nazionale. Noi dobbiamo essere all’altezza della storia: abbiamo fiducia in voi. È vero, ci può essere un po’ di timore per questa maglia da indossare carica di storia. Ma state tranquilli: sono gli avversari ad avere più paura di questa maglia". Poi la battuta di Totti: "Voi avete detto che ogni ragazzo qui deve prendere un pezzo di ognuno di noi… ma alla fine, se così fosse, chi corre? Avete un grande allenatore e un grande staff, e potete scendere in campo per vincere, divertendovi”.

Le parole di Del Piero, Rivera, Antognoni e Baggio

Del Piero, invece, si è soffermato sulla grande occasione di una grande competizione come l'Europeo: “È vero, c’è la pressione, ma avete una grandissima opportunità, che poi ricorderete col sorriso: vi confronterete con i più forti e non c’è niente di più bello che la sfida”. Poi Rivera: “Essere qui è sempre un impegno” e Antognoni:“Andate in campo tranquilli” e infine Baggio: “Il nemico più grande è la responsabilità, quando si indossa questa maglia: o la affrontiamo o perdiamo. Abbiate gioia di dare tutto quello che avete dentro”.