Italia, Spalletti chiama Gatti al posto di Scalvini

Federico Gatti è stato scelto per sostituire lo sfortunato Giorgio Scalvini, vittima di un infortunio all'ultima giornata di campionato che lo costringerà a saltare i prossimi Europei. Il difensore della Juve era stato già preallertato per il problema di Acerbi e ora è stato chiamato a Coverciano: arriverà per l'ora di prenzo insieme a Scamacca.