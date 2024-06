Diretta Italia: Totti, Baggio e gli altri Fantastici 5 a Coverciano. Segui LIVE

Manca sempre meno all'inizio di Euro 2024 e il ritiro dell'Italia a Coverciano inizia a entrare nel vivo. Oggi è il giorno dei Fantastici 5 : Baggio, Totti, Del Piero, Antognoni e Rivera incontreranno gli azzurri prima dell'inizio degli Europei , così come aveva suggerito Spalletti nell'intervista al Direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni . Il ct parlerà poi in conferenza stampa insieme a Fagioli . Segui tutta la giornata in diretta.

Sono arrivati: i Fantastici 5 numeri 10 hanno varcato il cancello di Coverciano, l’iconica sbarra del Centro Tecnico Federale “per assistere a un allenamento e spingere così i ragazzi a elevare la prestazione”, come aveva chiesto poco più di un mese fa il Ct Luciano Spalletti. E Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Gianni Rivera e Francesco Totti si sono presentati al raduno azzurro, in una giornata che emana un aroma quasi mistico di fronte a queste vere e proprie leggende del calcio italiano. In uno dei luoghi simbolo di Coverciano, là dove campeggiano le immagini dei grandi trionfi nella storia azzurra, nell’aula magna del Centro Tecnico, i Fantastici 5 hanno incontrato la squadra, introdotti da Spalletti e dal presidente federale Gabriele Gravina. Loro, le leggende azzurre, a parlare, e seduti in platea, ad ascoltarli in un religioso silenzio per captare e recepire tutto, i calciatori della Nazionale. Prima però si comincia con un video: sullo schermo dell’aula magna vengono proiettati gol e grandi giocate di questi cinque straordinari fuoriclasse, mentre gli applausi degli Azzurri di oggi cadenzano le immagini.

“Mi limito a ringraziare questi numeri dieci, questi straordinari ragazzi di allora e uomini di oggi, per aver accettato l’invito che parte da un’idea del mister”, sottolinea Gravina, mentre Spalletti evidenzia: “Tutti abbiamo bisogno di miti, per avere qualcuno da emulare. Dalla loro presenza qui, si capisce il loro attaccamento all’azzurro della Nazionale. Noi dobbiamo essere all’altezza della storia: abbiamo fiducia in voi. È vero, ci può essere un po’ di timore per questa maglia da indossare carica di storia. Ma state tranquilli: sono gli avversari ad avere più paura di questa maglia”.

"È vero, c’è la pressione, ma avete una grandissima opportunità, che poi ricorderete col sorriso: vi confronterete con i più forti e non c’è niente di più bello che la sfida”. Così Alex Del Piero, a Coverciano per la giornata dei Fantastici 5 con Rivera, Totti, Baggio e Antognoni che hanno fatto visita alla Nazionale in vista degli Europei.

13:50

Italia-Turchia a Bologna, venduti 19mila biglietti

Italia-Turchia sarà un’amichevole con vista su Euro 2024, ma anche sul Campionato Europeo del 2032, che i due Paesi organizzeranno insieme tra 8 anni. Per il match in programma domani sera (ore 21) allo stadio Renato Dall’Ara sono stati venduti sinora 19.000 biglietti. L’amichevole con la Turchia (11 precedenti - bilancio di 8 successi per l’Italia e 3 pareggi) sarà la 24ª partita della Nazionale a Bologna, la 23ª al Dall’Ara (dal 1922 "Littoriale", dal dopoguerra "Comunale"), inaugurato proprio dagli Azzurri quasi 100 anni fa, il 29 maggio 1927 (amichevole con la Spagna, 2-0): la prima volta della Nazionale in città fu il 3 dicembre 1922, un 2-2 con la Svizzera nel Motovelodromo, l’impianto sportivo cittadino più grande (10.000 spettatori) demolito nel 1996. Una curiosità: ancora una volta la Nazionale giocherà a Bologna il 4 giugno, stessa data dell’amichevole del 2021 con la Repubblica Ceca (successo per 4-0) e del match di Nations League del 2022 con la Germania (1-1). Nel capoluogo emiliano si contano 16 vittorie degli Azzurri (la più ampia il 6-0 proprio con la Turchia nel 1962, primo e unico precedente qui), 3 pareggi e 3 sconfitte, 63 gol segnati da 43 marcatori diversi (i bomber sono Meazza e Orlando con 4 gol, seguono Rossetti e Costantino con 3), 20 quelli subiti. A Bologna sono stati 25 gli esordienti da 12 club (5 del Bologna: Baldi, Pozzi, Gianni, Giordani e Perani - l’ultimo Wilfried Gnonto nel giugno 2022). Sono state 17 le avversarie.

13:45

Euro 2024, Abodi: "L'Italia difenderà l'onore del titolo"

"L'importante sarà avere un comportamento in campo e fuori più che dignitoso. Arrivando da campioni in carica dovremo difendere l'onore del titolo e dell'Italia calcistica e non solo". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, parlando dell'Italia in vista dell'europeo di calcio a margine di un evento a piazza di Siena. "Alla nazionale auguriamo di lavorare serenamente in questi ultimi giorni prima dell'inizio del torneo - ha proseguito - Ci affidiamo alla sapiente guida di Luciano Spalletti e ai calciatori che il mister deciderà di portare". Poi ha concluso: "In Germania si va con un'organizzazione federale e non solo, lo avete visto oggi con "Punto Italia" che è la testimonianza anche di come le altre migliaia di italiani possano avere dei punti di riferimento. Ma si va anche con gli arbitri italiani, ai quali auguriamo uno splendido torneo. Magari senza arrivare fino in fondo perché vorrebbe dire che c'è l'Italia".

13:30

Scalvini ko, Spalletti chiama Gatti

Sarà Federico Gatti a sostituire in difesa Giorgio Scalvini, infortunatosi ieri con la sua Atalanta nell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina e costretto a saltare gli Europei: LEGGI TUTTO

13:15

Italia, il programma di oggi

Alle 15.30 è in programma la conferenza stampa del ct Luciano Spalletti insieme a Nicolò Fagioli. A seguire, alle 16.45, l'allenamento della squadra sarà aperto per i primi 15' anche ai media. I Fantastici 5, arrivati a Coverciano in tarda mattinata, prima pranzeranno con la squadra, poi indosseranno le casacche speciali e scenderanno in campo con gli Azzurri.

13:00

Le foto da Coverciano

Dopo l'invito della Figc e di Spalletti, Baggio, Totti, Del Piero, Antognoni e Rivera - storici numeri 10 azzurri - hanno raggiunto il centro federale per incontrare i campioni d'Europa in carica prima dell'inizio di Euro 2024 GUARDA LA GALLERY

12:45

Tifosi impazziti per Baggio

Due chiacchiere con il tifoso di Roby Baggio pronto a chiedergli un autografo: "È una leggenda, il mio mito" GUARDA IL VIDEO

12:38

Del Piero entra a Coverciano

Anche Alex De Piero ha fatto il suo ingresso a Coverciano: l'ex capitano della Juve è entrato nel centro tecnico azzurro a bordo di un van dai vetri oscurati GUARDA IL VIDEO

12:35

Antognoni: "Il gruppo azzurro è forte"

Antognoni è arrivato a Coverciano: "Non vedo l'ora, mi ha fatto molto piacere la convocazione del ct. Il gruppo azzurro è forte" GUARDA IL VIDEO

12:30

Baggio arriva a Coverciano

Baggio si è fermato a firmare autografi prima di entrare nel centro tecnico azzurro per incontrare la squadra e Spalletti: "Un'emozione enorme" GUARDA IL VIDEO

12:22

Italia, è il giorno dei Fantastici 5

Baggio, Totti, Del Piero, Antognoni e Rivera: questi i fantastici numeri 10 che Spalletti ha voluto oggi a Coverciano.

Centro Tecnico Federale di Coverciano, Firenze