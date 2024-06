Per l'ultima giornata di allenamenti a Coverciano il ct Spalletti ha riservato alla squadra una sessione a porte chiuse con tanto di partitella contro alcuni giovani dell'Empoli e del Prato. Gli uomini scelti dall'ex tecnico del Napoli sono stati gli stessi che ha escluso ieri sera nell'amichevole contro la Bosnia, terminata 1-0 per gli azzurri. Questo pomeriggio la squadra decollerà in direzione Dortmund, spostandosi successivamente a Iserlohn, dove alloggerà per le prossime settimane.