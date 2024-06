Pagelle Italia: Frattesi il migliore, Jorginho fatica

Tu vuo’ fa’ l’americano, e così Spalletti torna al modulo che aveva portato nella tournée in Usa. Rispetto a Bologna costruiamo di più, comincia a vedersi il gioco che vuole il ct di Certaldo. Ma rischiamo anche di più. Il tempo degli esperimenti è finito, oggi si parte per Iserlohn.

Sette minuti e pochi secondi, primo salvataggio a mano aperta a sinistra sul tiro di Hajradinovic. Poi si ripete sulla punizione di Gazibegovic, non difficile ma presente. Ci salva dal pareggio nel recupero su Ahmedhodzic fuori area, la classica “croce” che è il marchio di fabbrica dei portieri tedeschi. Una sicurezza, non si discute.

Aggancio al volo fatto come fosse la cosa più semplice del mondo. Salva su Hajradinovic a botta sicura. Ha esperienza e maturità, dei tre lì dietro il più “pulito”.







Attento, il duello con Demirovic lo tiene in allerta ma lo governa senza stress. Qualche sbavatura, però, ne adombra la serata: una in particolare può costarci cara. Nella ripresa d’esterno serve Scamacca come un regista vero.



Pallone in orizzontale in difesa? Mai, lo insegnano a scuola. Poi prende le misure, brilla poco, sarà per l’emozione.