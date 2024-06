"Italia con poco talento": arriva la risposta di Spalletti a Mourinho

Nessuna polemica, ma semplicemente la risposta di un ct che, alla vigilia di una competizione come l'Europeo, deve pensare a tutelare il suo gruppo. Si spiega così la replica (non replica) di Luciano Spalletti a José Mourinho che, qualche giorno fa, aveva parlato di Italia con poco talento. Alla Rai, a precisa domanda, Spalletti ha risposto: "Io allo Special One non rispondo nulla. Faccio valutazioni mie e penso di farle obiettive. Dobbiamo avere quell'autostima che non ci crea difficoltà di fronte a nessuno ma al tempo stesso dobbiamo essere umili e pensare da dove partiamo, alle difficoltà avute. Poi c'è comunque da picchiare, però abbiamo delle qualità, abbiamo calciatori forti che stanno venendo fuori come Riccardo Calafiori che è un top".