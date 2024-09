Di Lorenzo shock: errore pazzesco e gol della Francia. Italia sotto dopo 14 secondi!

L' Italia è passata in svantaggio dopo 14 secondi al Parco dei Principi contro la Francia nella gara valida per la prima giornata del gruppo 2 di Nations League : fatale un retropassaggio lisciato da Di Lorenzo , che ha permesso a Barcola di recuperare palla, presentarsi a tu per tu con Donnarumma e batterlo.

Déjà vu di Italia-Albania

Uno sgradevole déjà vu, che ha riprotato alla mente dei tifosi azzurri l'errore di Dimarco, preludio alla rete incassata da Bajrami nel match con l'Albania a Euro 2024. In quell'occasione l'Italia era capitolata dopo 22 secondi: peggiorato, dunque, il record negativo. E peggio non si poteva ripartire dopo l'eliminazione agli ottavi di finale della kermesse continentale. L'azione è iniziata con un retropassaggio di Cambiaso per Di Lorenzo, che ha clamorosamente mancato l'impatto col pallone: cadendo a terra e spianando la strada a Barcola, che non ha avuto difficoltà a infilare sul primo palo il suo compagno di squadra al Psg, Gigio Donnarumma.