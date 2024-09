Francia-Italia diretta Nations League: segui il match di oggi LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Dopo la fallimentare avventura ad Euro2024 , culminata con l’eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera , torna in campo l’ Italia di Spalletti , pronta a voltare pagina per intraprendere un nuovo percorso. Il primo passo però non sarà semplice, questa sera, nel primo impegno della Nations League 2024/25 , al Parco dei Principi di Parigi, gli Azzurri fanno visita alla Francia di Deschamps e Mbappè .

20:26

C'è anche Belgio-Israele

Per il gruppo 2 della Nations League, in campo anche le altre due rivali degli Azzurri, il Belgio e Israele. Come da calendario sono i 'Diavoli Rossi' di Domenico Tedesco a giocare in casa, ma il match si disputerà in campo neutro, alla Bozisk Arena di Budapest, a causa dei timori legati alle tensioni internazionali. L'Ungheria ospiterà anche la sfida di lunedì con l'Italia, che vedrà in questo caso Israele padrona di casa.

20:17

Italia in campo per il riscaldamento

Squadre in campo sul perfetto terreno di gioco del Parco dei Principi per il riscaldamento prepartita, lunghe code all'ingresso dello stadio, che inizia a riempirsi in ogni ordine di posto.

20:13

Mbappé alla prima da 'madridista'

Pericolo numero uno per la difesa azzurra sarà Kylian Mbappé alla sua prima da giocatore del Real Madrid a Parigi e con la maglia della Francia. Proprio il pubblico di casa potrebbe riservargli un'accoglienza fredda, se non ostile. I suoi numeri con la maglia dei Bleus sono però impressionanti: nelle ultime 68 partite giocate in Nazionale, Mbappé ha preso parte a 68 gol, con 44 reti e 24 assist, anche se nelle ultime dieci gare è andato a segno solamente in due occasioni.

20:06

Parco dei Principi sold out

Sono andati completamente esauriti i biglietti per Francia-Italia: 44.500 spettatori per un Parco dei Principi da sold out. Circa 500 i tifosi azzurri in un mare di Bleus.

19:56

I precedenti tra Italia e Francia

Quella di questa sera sarà la 40ª sfida tra Italia e Francia, il bilancio è favorevole agli Azzurri con 18 successi contro gli 11 dei transalpini, 10 i pareggi. L'Italia però ha vinto solamente una volta nelle ultime tredici sfide con i Bleus, nell'ormai lontano Euro2008. Le ultime tre sfide, tutte in amichevole, hanno sempre visto imporsi la squadra di Deschamps.

19:46

Spalletti pronto alla ripartenza

"Ho fatto tesoro dei miei errori", così il ct Spalletti alla vigilia di Francia-Italia, in una conferenza stampa nella quale ha spiegato da dove ripartirà. LEGGI QUI

19:44

Deschamps non si fida: "Italia competitiva"

Alla vigilia del match, il ct della Francia, Deschamps, ha sottolineato il lavoro di Spalletti e che non si aspetta un'Italia in tono dimesso. LEGGI QUI

19:34

Francia-Italia, le formazioni ufficiali

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini, Retegui. All.: Spalletti

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Konatè, Saliba, T. Hernandez; Fofana, Kantè; Griezmann, Olise, Barcola; Mbappé. All.: Deschamps

19:25

La scelta del 3-5-2

La Nazionale di Spalletti 2.0 ricomincia innanzi tutto da una certezza tattica, come annunciato dallo stesso ct, sarà 3-5-2 e nessun altro modulo. Una decisione presa non a cuor leggero dal tecnico toscano. LEGGI QUI

19:20

Spalletti: "Velasco fonte di ispirazione"

Luciano Spalletti, nell’imminenza del debutto in Nations League con la Francia, ha parlato in esclusiva alla Rai, citando l'esempio di Julio Velasco, oro ai Giochi di Parigi con le ragazze del volley. LEGGI QUI

19:15

Francia-Italia, dove vederla in tv e streaming

Alle 20:45 al Parco dei Principi fischio d'inizio di Francia-Italia, primo appuntamento della Nations League 2024/2025. Ecco come seguirla in tv e streaming.

Parco dei Principi - Parigi