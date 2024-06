Dimarco, il gesto di sconforto in diretta tv dopo il clamoroso errore in Italia-Albania

Inizio schock per l' Italia a Euro 2024 . Una rimessa laterale a dir poco azzardata di Dimarco , dopo ventotto secondi dall'inizio della gara a Dortmund contro l' Albania , ha permesso a Bajrami di portare momentaneamente in vantaggio la nazionale allenata da Sylvinho .

Dimarco incredulo dopo l'errore in Italia-Albania

Prima che Bastoni e Barella ponessero rimedio all'errore del compagno di squadra all'Inter, tutta l'incredulità di Dimarco per il suo stesso errore è stata sintetizzata da un gesto che non è passato inosservato venendo catturato in diretta dalle telecamere: Dimarco ha scosso la testa tornando verso il centro del campo per riprendere il gioco.