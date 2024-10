Renato Zero alla festa dell’Italia, la dedica da brividi con i campioni del 2006

VIAREGGIO - Renato Zero è stato l'ospite speciale a Viareggio della riunione degli ex azzurri che hanno vinto il Mondiale del 2006 sotto la guida del commissario tecnico Marcello Lippi. La rimpatriata è stata organizzata dal figlio dell'ex allenatore. Tra gli invitati spiccava la presenza del cantautore romano che ha scritto la storia della musica italiana. Si è mescolato in mezzo ai giocatori, ha anche assistito alla performance canora di Francesco Totti e Daniele De Rossi.