Italia-Belgio ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Italia-Belgio, la cronaca

Metabolizzata la delusione di Euro 2024, l'Italia di Luciano Spalletti è ripartita con rinnovato entusiasmo, centrando due vittorie di assoluto prestigio contro Francia e Israele, figlie di un atteggiamento diverso e un vestito tattico tutto nuovo. Dalla difesa a tre alla novità Ricci in cabina di regia, fino ad arrivare al ritorno di Sandro Tonali e alla capacità di Cambiaso e Dimarco di incidere sulle corsie esterne. In attacco, si cerca la scintilla giusta, con l'infortunio di Scamacca che ha ridotto le opzioni a disposizione del ct. Grande curiosità per il possibile esordio di Daniel Maldini, alla prima convocazione in nazionale maggiore, dopo nonno Cesare e papà Paolo. Vincere significherebbe tantissimo per Donnarumma e compagni, che metterebbero quasi un'ipoteca sulla final four della Nations League, ancor prima di ospitare Israele e Francia. Ad attendere l'Italia un "Olimpico" gremito, che presenterà una cornice di pubblico che sfiorerà quota 40.000 spettatori. Il Belgio è avvisato.