Spalletti elogia Baldanzi: "È il più pronto dell'Under 21 per la Nazionale maggiore"

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni della Rai durante l'intervallo della partita tra l'Italia Under 21 e i pari età dell'Irlanda , match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2025 . Il commissario tecnico ha parlato con grande piacere degli Azzurrini: " Qui ce ne sono diversi di giocatori bravi . Il lavoro di Viscidi e Di Nunziata è importante perché ci hanno messo a disposizione ragazzi che hanno possibilità di venir a far parte del nostro gruppo".

Spalletti elogia Baldanzi e non solo

In particolare, Spalletti ha elogiato Baldanzi: "Per quello che ha fatto vedere è il più pronto per la Nazionale maggiore, Gnonto c'è già stato. Casadei? Ha passato un periodo dove giocava poco, ora ha preso il ritmo fisico. Ha struttura e gamba, è un calciatore che può diventare pronto in poco tempo. Soprattutto a centrocampo ce ne sono tanti, se si tengono fuori Bove e Fabbian è segno che Ndour, Prati e gli altri sono calciatori che possono anche far parte della Nazionale A. Ora per quello che si è visto da noi, ci sono state aperture e possibilità importanti, dove si sono confermati ragazzi pronti per misurarsi su competizioni del nostro livello. Si apre la certezza che chi fa bene e spinge ha lo spiraglio di potersi presentare anche da noi"