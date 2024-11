Hall of Fame del calcio italiano: tra i premiati De Rossi, Spalletti e Shevchenko

Sei nuovi nomi pronti a iscriversi nella " Hall of Fame" del calcio italiano . Lunedì 11 novembre alle ore 18:00 si celebrerà, presso l'Auditorium del Centro Tecnico Federale, la cerimonia annuale della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’, riconoscimento che dal 2011 la FIGC assegna a personalità che hanno scritto la storia del calcio nostrano. In questa edizione, tra i premiati vi saranno Daniele De Rossi , Luciano Spalletti e Andriy Shevchenko.

Tutti i premiati nella cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano

La XII edizione della cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano andrà in scena l'11 novembre. Sono sei i premiati al termine dei voti espressi dalla giuria di giornalisti sportivi, coordinati dal presidente della Fondazione Museo del Calcio Matteo Marani. Sei i premiati. Nella categoria "allenatore" il premio andrà all'attuale commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, mentre per i calciatori entrerà nella Hall of Fame il campione del mondo 2006 Daniele De Rossi. Nella categoria "veterano" sarà premiato Roberto Boninsegna.

Come ogni anno, nella cerimonia verrà premiato anche un calciatore straniero a chi ha dato lustro alla Serie A: in questa edizione sarà Andriy Shevchenko, pallone d'Oro 2004. Assieme a lui, chi decise di portarlo in rossonero: Ariedo Braida, che sarà premiato nella categoria "dirigente". Passando al calcio femminile, entrerà nella Hall of Fame Valentina Giacinti.

Tre i premi alla memoria. Questi andranno ad Agostino Di Bartolomei, capitano della Roma Campione d'Italia del 1983, Vincenzo D’Amico, campione d'Italia con la Lazio nel 1974 e Manlio Scopigno, allenatore del Cagliari campione d'Italia nel 1970. Il premio fair play dedicato alla memoria di Davide Astori andrà a Santo Rullo, medico psichiatra, per il progetto ‘Crazy for Football’, nazionale per persone con problemi di salute mentale.

In platea sarà presente la Nazionale azzurra, intenta a preparare gli impegni di Nations League contro il Belgio (in programma il 14 novembre), e Francia (in programma il 17 novembre).