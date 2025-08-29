Italia, le prime convocazioni di Gattuso: tornano Mancini e Scamacca, ci sono tre novità

La nuova Italia di Gennaro Gattuso ripartirà dalle sfide di qualificazione ai Mondiali con Estonia e Israele . Il ct azzurro ha diramato le sue primissime convocazioni per i due impegni del 5 e dell'8 settembre, confermando solo in parte le scelte fatte da Spalletti nella precedente gestione.

Le sorprese di Gattuso

Tra i calciatori scelti dal tecnico dell'Italia spiccano alcuni nomi che l'allenatore ha deciso di premiare. Nessuna sorpresa tra i pali con le conferme di Donnarumma, Vicario e Meret, con l'aggiunta di Carnesecchi. In difesa impossibile rinunciare a Bastoni, Cambiaso, Calafiori, Dimarco, Di Lorenzo, Bellanova e Gatti. La prima novità riguarda il ritorno di Mancini, uno dei grandi esclusi da Spalletti per le partite contro Norvegia e Moldavia, che completa il reparto inseme all'esordiente Leoni. Spicca l'assenza di Buongiorno del Napoli. A centrocampo si rivedono Rovella, Frattesi, Tonali e Barella, mentre ritrova la maglia azzurra Locatelli accompagnato da Fabbian, alla sua prima chiamata nella Nazionale maggiore. In attacco Politano, Orsolini, Zaccagni e Maldini sono gli esterni mentre sono state confermate tutte le punte della gestione Spalletti ad eccezione di Lucca. Presenti dunque Scamacca, Raspadori, Retegui e Kean con il 20enne Francesco Pio Esposito a completare il reparto.

La lista dei convocati

PORTIERI: Donnarumma, Vicario, Meret, Carnesecchi.

DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Leoni, Mancini.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Barella, Rovella, Frattesi, Tonali, Fabbian.

ATTACCANTI: Politano, Orsolini, Zaccagni, Kean, Scamacca, Raspadori, Retegui, Esposito, Maldini.