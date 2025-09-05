Gattuso emozionato in conferenza per la dedica alla moglie: "Mi sopporta e io..."

L'Italia, i giocatori, il Mondiale. Ma anche la moglie, i figli e tutte le persone che gli sono accanto da sempre. Al termine della bella vittoria contro l'Estonia , in conferenza, Rino Gattuso ha voluto spendere parole bellissime per la moglie ei figli. Già alla vigilia Gattuso aveva parlato dei genitori e della sorella che non c'è più, dopo la partita ha invece pensato alla sua Monica e ai figli Gabriela e Francesco.

Gattuso, le parole da brividi per la moglie in conferenza

E allora eccola, la dedica del ct: "La dedica è per mia moglie che mi sopporta dal 1997, sono 28 anni che stiamo insieme: so cosa le ho fatto passare in questi anni e la dedica va a lei, oltre che ai miei figli. Sono persone che mi fanno stare bene, li amo veramente". E allora nella notte più importante non poteva mancare un pensiero per loro.