Gattuso emozionato in conferenza per la dedica alla moglie: "Mi sopporta e io..."

L'Italia, i giocatori, il Mondiale. Ma anche la moglie, i figli e tutte le persone che gli sono accanto da sempre. Al termine della bella vittoria contro l'Estonia, in conferenza, Rino Gattuso ha voluto spendere parole bellissime per la moglie ei figli. Già alla vigilia Gattuso aveva parlato dei genitori e della sorella che non c'è più, dopo la partita ha invece pensato alla sua Monica e ai figli Gabriela e Francesco.
Gattuso, le parole da brividi per la moglie in conferenza
E allora eccola, la dedica del ct: "La dedica è per mia moglie che mi sopporta dal 1997, sono 28 anni che stiamo insieme: so cosa le ho fatto passare in questi anni e la dedica va a lei, oltre che ai miei figli. Sono persone che mi fanno stare bene, li amo veramente". E allora nella notte più importante non poteva mancare un pensiero per loro.