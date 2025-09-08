Bonucci: "Italia, entusiasmo e voglia di fare squadra. Il mio ruolo..."

Bonucci: "Sarà un'Italia un po' diversa, fatti piccoli cambiamenti"

Così Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport nel pre gara di Israele-Italia: "L’entusiasmo, lo spirito di sacrificio, la voglia di fare squadra su ogni pallone, è quello che c’ha contraddistinto venerdì sera. Lo abbiamo sentito tutti, dobbiamo portarlo avanti anche stasera e nel cammino che ci deve portare al Mondiale. Le scelte di formazione? Il nostro obiettivo è sempre quello di attaccare e di offendere, ma Israele ha grandi qualità nelle ripartenze, quindi sarà un’Italia un po’ diversa, ma dobbiamo fare una grande partita stasera. Vogliamo una squadra aggressiva ed equilibrata, lo saremo anche stasera come con l'Estonia. Abbiamo fatto piccoli cambiamenti - ha ammesso - che ci daranno una grande risposta. Nella fase difensiva servirà più equilibrio, contro l'Estonia abbiamo concesso due ripartenze e stasera non possiamo concederlo".

Bonucci e il ruolo nell'Italia di Gattuso

Sul suo nuovo ruolo nello staff di Gattuso, Bonucci ha aggiunto: "Grande emozione alla prima, quello che hanno fatto i ragazzi, quello che hanno portato in campo, mi ha commosso. Il mio ruolo è simile a quello da calciatore, - ha sottolineato l'ex difensore - devo essere d'aiuto alla squadra e al mister. I ragazzi sono splendidi, si mettono a disposizione e il mister è entrato subito nelle loro teste".