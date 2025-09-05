Italia-Estonia diretta qualificazioni Mondiali: segui la prima partita di Gattuso

21:11

25' - Estonia pericolosa

Su azione da calcio d'angolo, Estonia pericolosa con un colpo di testa sul primo palo, deviato nuovamente in corner da Di Lorenzo.

21:07

21' - Italia vicina al gol con Zaccagni e Dimarco

Hein salva l'Estonia: prima sul destro di Zaccagni, poi sul tentativo di tap-in di Dimarco, respinto in angolo.

21:05

18' - Ancora pericolosa l'Italia

Forcing dell'Italia, con Dimarco che mette in mezzo una palla interessante, intercettata in tuffo da Hein. Poi, Kean e Retegui non riescono ad arrivare sul nuovo cross di Politano.

21:03

17' - Tentativo di Retegui

Azione manovrata dell'Italia, che fa girare il pallone con pazienza, per poi cercare i due attaccanti all'interno dell'area di rigore dell'Estonia. Kean serve Retegui, che gira col sinistro verso la porta di Hein, non trovando lo specchio per un soffio.

20:55

8' - Ci prova ancora Dimarco

Nuovo schema da calcio d'angolo per l'Italia, con Tonali che scambia corto e poi serve Dimarco al limite dell'area, ma il sinistro del giocatore dell'Inter si spegne sul fondo.

20:50

4' - Politano a un passo dal gol

Combinazione Politano-Kean, con il giocatore del Napoli che va vicinissimo al gol con il sinistro. Tiro deviato, primo corner per l'Italia: sugli sviluppi del calcio d'angolo, gli azzurri arrivano alla conclusione con Dimarco, che spaventa Hein. Palla di poco fuori.

20:48

2' - Prima iniziativa dell'Italia

Passaggio in profondità di Dimarco, che pesca Zaccagni all'interno dell'area di rigore, ma il cross dell'esterno offensivo della Lazio non raggiunge Kean per via dell'intervento di Hein.

20:47

1' - Inizia Italia-Estonia

Si parte! È iniziata Italia-Estonia, si apre ufficialmente il ciclo di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra.

20:42

Inni nazionali

È il momento degli inni nazionali allo "Stadio di Bergamo". Si parte con quello estone, poi toccherà all'inno di Mameli.

20:41

Squadre in campo a Bergamo

Italia ed Estonia fanno il loro ingresso in campo a Bergamo. Curiosità: i capitani sono i due portieri delle Nazionali.

20:40

Italia-Estonia, arbitra il portoghese Joao Pinheiro

Sarà il 37enne Joao Pinheiro a dirigere l’incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Classe ’88, ha arbitrato l’ultima finale di Supercoppa Europea a Udine, dove ad imporsi è stato il Psg di Luis Enrique ai calci di rigore, contro il Tottenham di Thomas Frank. Primo incrocio tra Pinheiro e la Nazionale maggiore dell'Italia, con il fischietto lusitano che ha già diretto una gara dell’Italia U20 e tre partite dell’U19 azzurra. Con lui, la nostra Federazione è attualmente imbattuta.

20:35

Bergamo omaggia Giorgio Armani

Un'immagine tanto semplice quanto significativa. Una foto di Giorgio Armani, scomparso nella giornata di ieri all'età di 91 anni, e un "Ciao Giorgio" che racchiude il saluto di tutta l'Italia a uno dei più grandi stilisti della storia del nostro Paese.

20:23

Esordio Gattuso, il messaggio social di Fabio Cannavaro

Nel giorno dell'esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, Fabio Cannavaro ha voluto omaggiare il suo ex compagno di Nazionale con un messaggio social molto speciale: "Riportaci a casa amico mio... Forza Azzurri!", ha scritto il Pallone d'Oro 2006 su Instagram, facendo chiaramente riferimento all'obiettivo Mondiale.

20:15

Pio Esposito, prima panchina in Nazionale maggiore

Serata speciale per Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter, oggi alla prima panchina con la Nazionale maggiore.

20:05

Italia in campo per il riscaldamento

Ecco l'ingresso in campo dell'Italia di Gennaro Gattuso: ovazione per gli azzurri allo "Stadio di Bergamo".

20:00

Donnarumma, prima partita in Nazionale da giocatore del Manchester City

Per Gigio Donnarumma prima apparizione in azzurro dopo la firma con il Manchester City di Guardiola. L'ex Milan ha lasciato il Psg nell'ultima sessione di mercato.

19:54

Gigi Riccio: "Gruppo di altissimo livello, oltre le aspettative"

Il bilancio dello staff tecnico di Gattuso. Parola a Gigi Riccio, vice del neo ct azzurro, intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Non è stato sicuramente semplice, ma è stato molto bello, molto stimolante, perché abbiamo avuto la possibilità di conoscere un gruppo di calciatori di altissimo livello. Siamo andati oltre le nostre aspettative. Le scelte? Le convocazioni sono state molto difficili, per le scelte di stasera avevamo vasta scelta. Il piano gara poi può cambiare, ma la disponibilità e l'entusiasmo dei ragazzi può determinare. Kean e Retegui insieme? Si sono allenati per stare bene insieme, è una soluzione per avere più presenza in area".

19:52

Il confronto tra Sinner e la Nazionale italiana di calcio

Il confronto tra Sinner e la Nazionale italiana di calcio spinge Gattuso a fare il massimo sin da subito, per riavvicinare la gente agli azzurri: "Lui catalizza perché è un campione straordinario e fa cose straordinarie, noi dobbiamo catalizzare l'attenzione della gente con i risultati, le prestazioni, la voglia e la fame, ringraziando innanzitutto i 20.000 che ci seguiranno questa sera".

19:51

Gattuso: "Qui c'è più di un leader, da Barella a Donnarumma"

Gattuso ha poi proseguito: "I leader di questa Nazionale? Più di uno, a partire da Barella, che non scappa dalle responsabilità e si è visto anche ieri come ha parlato. Sandro (Tonali) che è un taciturno ma dà tanto in campo, lo stesso Gigi Donnarumma, che ho trovato maturo e consapevole della sua forza, anche più di quando l'ho allenato io al Milan. C'è più di un leader qui. Meno attaccamento alla Nazionale? Non è così. Rispetto all'epoca mia, per come si curano e per come sono attenti ai dettagli, per come si preparano, danno 10-0 alla mia Nazionale. Sono molto più professionisti oggi, la nuova generazione è evoluta, siamo noi che dobbiamo cambiare"..

19:47

Gattuso alla Rai: "Non dobbiamo pensare solo negativo"

Nel pre gara di Italia-Estonia, queste le dichiarazioni rilasciate dal ct Gattuso a Rai Sport nella mattinata odierna: "Non dobbiamo stare là a pensare solo negativo, che non possiamo farcela, ma provarci e avere la voglia di raggiungere l'obiettivo. Partite facili non ce ne sono, basti guardare la Germania ieri con la prima sconfitta della sua storia nelle qualificazioni Mondiali. Pensiamo a vincere e fare gol, rispettando l'avversario".

19:45

Dove vedere Italia-Estonia

Ecco come seguire Italia-Estonia in diretta tv e live in streaming. TUTTE LE INFO

19:40

Cresce l'attesa per l'esordio di Gattuso sulla panchina della Nazionale

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Italia-Estonia, che segnerà l'esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Si parte alle ore 20:45 allo "Stadio di Bergamo".

19:38

Italia-Estonia, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali di Gattuso ed Henn:

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Retegui, Kean. Ct: Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Shjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Peetson; Palumets, Shein; Yakovlev, Kait, Sinyavskyi; Sappinen. Ct: Henn.

Stadio di Bergamo - Bergamo