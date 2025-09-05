Quattro calciatori non convocati da Gattuso per la prima con l'Estonia: ecco chi sono

Dopo l’addio di Spalletti, Gattuso si scalda per guidare per la prima volta l’Italia dalla panchina. Un debutto atteso e carico di aspettative, con l’obiettivo di rilanciare gli Azzurri nelle qualificazioni al Mondiale 2026 . Il calendario propone subito le sfide contro Estonia e Israele: la missione, neanche a dirlo, è di ottenere sei punti in questi 180’ per restare agganciati al treno della Norvegia capolista.

Italia, chi va in tribuna contro l'Estonia

Per la gara contro l’Estonia, Gattuso ha dovuto fare scelte difficili, decidendo di lasciare in tribuna quattro giocatori della rosa. Oltre Scamacca, che ha lasciato il ritiro per infortunio, il ct ha escluso Maldini, Carnesecchi, Leoni e Fabbian dalla lista dei convocati per il match odierno. Tra questi, Leoni e Fabbian sono alla loro prima chiamata assulta in Nazionale maggiore.

I convocati

Portieri: 1 Donnarumma; 12 Meret; 14 Vicario. Difensori: 2 Bellenova, 3 Di Marco; 4 Gatti; 13 Calafiori; 19 Cambiaghi; 21 Bastoni; 22 Di Lorenzo; 23 Mancini. Centrocampisti: 5 Locatelli; 6 Rovella; 8 Tonali; 16 Frattesi; 17 Orsolini; 18 Barella. Attaccanti: 7 Politano; 9 Retegui; 10 Raspadori; 11 Kean; 15 Esposito; 20 Zaccagni.