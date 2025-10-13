Il messaggio di Kean dopo l'infortunio: "Nessuno può opporsi a Dio... Forza azzurri"

Le condizioni dell'attaccante azzurro

Contro l'Estonia ha realizzato l'undicesimo gol in azzurro, il quarto nelle sfide di qualificazione per il Mondiale 2026, ma un appoggio traditore sul campo di Tallin gli ha procurato una distorsione alla caviglia, che lo ha condannato al forfait. Infortunio per fortuna meno serio del temuto, gli esami strumentali hanno escluso danni ai legamenti, anche se resta improbabile un suo recupero lampo, che possa consentirgli di scendere in campo con la maglia della Fiorentina alla ripresa del campionato, nel posticipo domenicale in casa del Milan.

Il messaggio di Kean: "Nessuno può opporsi a Dio"

C'è chi non si dà pace e chi si rifugia nel fatalismo, ma c'è anche chi trova nella propria fede la forza di andare avanti. È il caso di Moise Kean, che pensa già al ritorno in campo e ad incitare i compagni di squadra, alla vigilia del match con Israele. Così l'attaccante sul proprio profilo ig: "Nessuno può fermare ciò che Dio decide di fare della tua vita. Tornerò molto presto... Forza azzurri".