La frase di Mancini dopo Moldavia-Italia esalta i tifosi: "Devono togliermi una gamba"

Gianluca Mancini , protagonista con il gol che ha aperto la strada al 2-0 dell’Italia sulla Moldavia , ha commentato la sua prestazione e il momento azzurro ai microfoni di Rai Sport: “Sapevamo di trovare una squadra chiusa. Nel primo tempo non siamo stati bravi a sbloccarla, e in questi casi più passa il tempo e più diventa difficile. Le nostre occasioni le abbiamo avute, se l’avessimo sbloccata prima sarebbero potuti uscire più gol”.

Le parole di Mancini dopo Italia-Moldavia

Mancini ha anche parlato dei cori di contestazione arrivati dopo il mancato accesso diretto al Mondiale: “I cori di contestazione? Non ci hanno fatto piacere, ma ci concentriamo su quello che facciamo in campo durante gli allenamenti per crescere, diventare un gruppo più solido e migliorare. Speriamo di trasformare i fischi in applausi. Il gruppo è unito, abbiamo cambiato tanti calciatori e penso che tutti si siano presentati bene rispondendo presente. Avere un gruppo forte e unito è la base per i successi”.

"La maglia della Nazionale è bellissima..."

Nel corso della partita Mancini ha anche accusato un problema fisico, ma ha scelto di restare in campo: “A inizio partita ho preso la cosiddetta vecchietta, ma questa maglia è bellissima e per uscire mi devono togliere una gamba. Sono rimasto nonostante il dolore e penso sia andata bene”.