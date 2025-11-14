Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
La frase di Mancini dopo Moldavia-Italia esalta i tifosi: "Devono togliermi una gamba"

Le dichiarazioni del centrale azzurro dopo la vittoria contro la Moldavia
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Gianluca Mancini, protagonista con il gol che ha aperto la strada al 2-0 dell’Italia sulla Moldavia, ha commentato la sua prestazione e il momento azzurro ai microfoni di Rai Sport: “Sapevamo di trovare una squadra chiusa. Nel primo tempo non siamo stati bravi a sbloccarla, e in questi casi più passa il tempo e più diventa difficile. Le nostre occasioni le abbiamo avute, se l’avessimo sbloccata prima sarebbero potuti uscire più gol”.

Le parole di Mancini dopo Italia-Moldavia

Mancini ha anche parlato dei cori di contestazione arrivati dopo il mancato accesso diretto al Mondiale: I cori di contestazione? Non ci hanno fatto piacere, ma ci concentriamo su quello che facciamo in campo durante gli allenamenti per crescere, diventare un gruppo più solido e migliorare. Speriamo di trasformare i fischi in applausi. Il gruppo è unito, abbiamo cambiato tanti calciatori e penso che tutti si siano presentati bene rispondendo presente. Avere un gruppo forte e unito è la base per i successi”.

"La maglia della Nazionale è bellissima..."

Nel corso della partita Mancini ha anche accusato un problema fisico, ma ha scelto di restare in campo:A inizio partita ho preso la cosiddetta vecchietta, ma questa maglia è bellissima e per uscire mi devono togliere una gamba. Sono rimasto nonostante il dolore e penso sia andata bene”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

