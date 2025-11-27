Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Dove vedere Italia-Brasile Mondiali U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni

Gli azzurrini, dopo la sconfitta in semifinale con l'Austria, contro i verdeoro si contenderanno il terzo posto
La sconfitta per 2-0 contro l'Austria ha interrotto il sogno Mondiale dell'Italia U17. Agli azzurrini del commissario tecnico Favo resta l'obiettivo di salire sul podio, seppur sul gradino più basso. Per fare ciò, resta da battere il Brasile, che è stato eliminato ai calci di rigore dal Portogallo.

Italia-Brasile U17, l'orario

La sfida tra Italia e Brasile U17, valida per la finale per il terzo-quarto posto del Mondiale di categoria, è in programma giovedì 27 novembre. Il calcio di inizio sarà alle 13:30 ore italiane. La partita sarà disputata all'Aspire Zone di Doha (Qatar).

Dove vedere Italia-Brasile U17 in diretta tv?

Italia-Brasile U17 sarà trasmessa in chiaro. La diretta tv della partita sarà su Rai Sport HD.

Italia-Brasile U17, dove vederla in streaming

La finale terzo-quarto posto del Mondiale sarà possibile seguirla in streaming attivo su RaiPlay, ma anche sul canale ufficiale FIFA+. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, con la possibilità di selezionare l'evento di riferimento una volta effettuato il login alla piattaforma.

 

