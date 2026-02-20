Il calcio come strumento di inclusione: Chiellini protagonista della nuova puntata di "Speak Out!"
Come riportato dal sito ufficiale della Figc, continua il viaggio di ‘Speak Out! Il calcio racconta’ e prosegue su sostenabilia.it con la sesta puntata intitolata ‘Yes, we can’. Protagonisti del nuovo episodio della webserie della FIGC sul valore sociale del calcio Giorgio Chiellini, leggenda Azzurra, capitano dell'Italia e Campione d’Europa nel 2021, e lo psicoterapeuta Iacopo Fossi, che mostrano come il calcio sia uno straordinario strumento di inclusione. L'impegno di Chiellini con gli Insuperabili, protagonisti dei campionati della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC, garantisce ai ragazzi con disabilità il diritto al calcio con il massimo impegno e professionalità. Questa visione si fonde con il valore di Quarto Tempo Firenze, l’associazione di Fossi che trasforma il campo in una vera e propria scuola di autonomia per giovani con diverse abilità. Insieme dimostrano che l’inclusione passa dai fatti: attraverso il gioco di squadra i ragazzi imparano a stare nel gruppo e a superare i propri limiti, vivendo lo sport con lo stesso orgoglio e la stessa dignità dei professionisti. Per Chiellini e Fossi, il calcio è un’opportunità concreta dove non contano le difficoltà individuali, ma solo la possibilità di partecipare e sentirsi parte di una realtà comune, portando i valori imparati in campo direttamente nella vita di tutti i giorni.
Chiellini: "Non deve mai succedere sentirsi dire che sei scartato"
Chiellini ha raccontato: "Non deve mai succedere sentirsi dire che sei scartato. Negli Insuperabili tutti vengono trattati come calciatori, non è un'attività ludica o sociale: è giocare a calcio. A prescindere da quello che puoi fare e non fare sei valutato per il gioco del calcio, l'obiettivo rimane sempre la crescita, la condivisione, ma anche la performance. Ed è bello che questi ragazzi e bambini lo sentono e lo percepiscono. Questa diventa una vera inclusione. Una vera uguaglianza". Poi un aneddoto emozionante: "Un aneddoto particolare ce l'ho e non me lo potrò mai dimenticare. Nel 2019 mi rompo il ginocchio. Mi arriva un video dei ragazzi con disabilità motoria. Mi dicono: 'Dai Giorgio, ora sei uno dei nostri, ti vogliamo con noi'. Hanno sdrammatizzato. Mi ha fatto commuovere. Ho un brividino quando ci penso".
Il nuovo progetto editoriale della Figc: una puntata a settimana su sostenabilia.it
Il nuovo progetto editoriale della FIGC punta su un linguaggio universale, quello del calcio nelle sue mille sfaccettature, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. La serie prevede dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire dal 14 gennaio), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell’epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale.
L'elenco delle puntate di "Speak Out! Il calcio racconta"
- 14 gennaio - episodio 1: Futuro in Campo – Luca Zingaretti ed Eugenia Carfora
- 21 gennaio - episodio 2: Non mi fermo. Sport e diabete – Massimo Ambrosini e Alice Degradi
- 28 gennaio - episodio 3: Roba da matti – Santo Rullo e Volfango De Biasi
- 4 febbraio - episodio 4: Bullo, ti scrivo – Leonardo Bonucci e Mirko Cazzato
- 11 febbraio - episodio 5: Una squadra, un quartiere – Massimo Vallati e Massimiliano Monnanni
- 20 febbraio - episodio 6: Yes, we can – Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi
- 25 febbraio - episodio 7: Oltre le barriere – Gianluca Guida e Romolo Cimini
- 4 marzo - episodio 8: La storia siamo noi – Matteo Marani e Silvia Marrara
- 11 marzo - episodio 9: Rinascite – Roberta Beolchi e Andrea Carnevale
- 18 marzo - episodio 10: Oltre il silenzio – Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti