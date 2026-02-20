Il calcio come strumento di inclusione: Chiellini protagonista della nuova puntata di "Speak Out!"

Come riportato dal sito ufficiale della Figc, continua il viaggio di ‘Speak Out! Il calcio racconta’ e prosegue su sostenabilia.it con la sesta puntata intitolata ‘Yes, we can’ . Protagonisti del nuovo episodio della webserie della FIGC sul valore sociale del calcio Giorgio Chiellini , leggenda Azzurra, capitano dell' Italia e Campione d’Europa nel 2021, e lo psicoterapeuta Iacopo Fossi , che mostrano come il calcio sia uno straordinario strumento di inclusione. L'impegno di Chiellini con gli Insuperabili , protagonisti dei campionati della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC , garantisce ai ragazzi con disabilità il diritto al calcio con il massimo impegno e professionalità. Questa visione si fonde con il valore di Quarto Tempo Firenze , l’associazione di Fossi che trasforma il campo in una vera e propria scuola di autonomia per giovani con diverse abilità. Insieme dimostrano che l’inclusione passa dai fatti: attraverso il gioco di squadra i ragazzi imparano a stare nel gruppo e a superare i propri limiti, vivendo lo sport con lo stesso orgoglio e la stessa dignità dei professionisti. Per Chiellini e Fossi , il calcio è un’opportunità concreta dove non contano le difficoltà individuali, ma solo la possibilità di partecipare e sentirsi parte di una realtà comune, portando i valori imparati in campo direttamente nella vita di tutti i giorni.

Chiellini: "Non deve mai succedere sentirsi dire che sei scartato"

Chiellini ha raccontato: "Non deve mai succedere sentirsi dire che sei scartato. Negli Insuperabili tutti vengono trattati come calciatori, non è un'attività ludica o sociale: è giocare a calcio. A prescindere da quello che puoi fare e non fare sei valutato per il gioco del calcio, l'obiettivo rimane sempre la crescita, la condivisione, ma anche la performance. Ed è bello che questi ragazzi e bambini lo sentono e lo percepiscono. Questa diventa una vera inclusione. Una vera uguaglianza". Poi un aneddoto emozionante: "Un aneddoto particolare ce l'ho e non me lo potrò mai dimenticare. Nel 2019 mi rompo il ginocchio. Mi arriva un video dei ragazzi con disabilità motoria. Mi dicono: 'Dai Giorgio, ora sei uno dei nostri, ti vogliamo con noi'. Hanno sdrammatizzato. Mi ha fatto commuovere. Ho un brividino quando ci penso".

Il nuovo progetto editoriale della Figc: una puntata a settimana su sostenabilia.it

Il nuovo progetto editoriale della FIGC punta su un linguaggio universale, quello del calcio nelle sue mille sfaccettature, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. La serie prevede dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire dal 14 gennaio), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell’epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale.

