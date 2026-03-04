Il Museo di Coverciano custode di una memoria collettiva

Marani descrive il Museo di Coverciano non come una semplice raccolta di trofei, piuttosto come il custode di una memoria collettiva che rappresenta l’identità profonda del nostro Paese. Questo racconto si intreccia con l’attività di Silvia Marrara, impegnata a promuovere l’immagine e i valori dell’Italia all’estero proprio attraverso lo sport. Un esempio concreto di questa sinergia è stata la tappa alla Farnesina di “Sfumature d’Azzurro”: la mostra itinerante della FIGC che ha portato i cimeli del Museo in diverse sedi diplomatiche, confermando quanto la tradizione sportiva sia parte integrante della nostra cultura. L’obiettivo è mostrare come la storia della Nazionale sia un legame vivo tra l’Italia e il resto del mondo. Attraverso il Museo e i progetti di diplomazia sportiva del MAECI, lo sport diventa lo strumento per far sentire ogni italiano orgoglioso delle proprie radici e per presentare al mondo un Paese unito e ricco di valori comuni.

l nuovo progetto editoriale della FIGC

Il nuovo progetto editoriale della FIGC punta su un linguaggio universale, quello del calcio nelle sue mille sfaccettature, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. La serie prevede dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire dal 14 gennaio), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell’epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale.

L’elenco delle puntate di ‘Speak Out! Il calcio racconta’