Italia-Irlanda del Nord, tutto sui playoff Mondiali: orario, regole, dove vederla e probabili formazioni

"È la partita più importante della mia carriera". L'ha presentata così in conferenza stampa Rino Gattuso la sfida tra Italia e Irlanda del Nord , la prima dei playoff Mondiale per staccare un pass verso la prossima Coppa del Mondo. Scontro ad altissima tensione da dentro o fuori per gli azzurri, sui quali aleggia l'ombra dei disastri nel 2018 e nel 2022, quando l'Italia fallì la qualificazione rispettivamente contro Svezia e Macedonia del Nord.

Italia-Irlanda del Nord, l'orario e la scelta di Bergamo

La semifinale del Percorso A dei playoff per i Mondiali del 2026 si giocherà giovedì 26 marzo alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. La scelta dello stadio è stata fatta dallo stesso Rino Gattuso, come ha svelato in conferenza stampa: "Su Bergamo ho scelto io, ringrazio il presidente e Buffon che me l'hanno permesso. A San Siro dopo 10 minuti inizi a sentire i primi fischi. A Bergamo per come ci hanno fatto sentire alla mia prima partita, ci hanno applaudito a fine primo tempo sullo 0-0. Giochiamo in un catino, speriamo di non aver toppato".

Playoff Mondiali, tutte le regole e il percorso dell'Italia

Italia-Irlanda del Nord si giocherà come una gara unica che prevede tempi supplementari e calci di rigore, nel caso in cui la sfida resti bloccata oltre i 90 minuti regolamentari. In caso di vittoria gli azzurri disputeranno la finale, in programma il 31 marzo, contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Dal sorteggio è stato già deciso che l'Italia giocherà l'eventuale finale in trasferta, quindi a Cardiff o a Sarajevo. In caso di sconfitta, gli azzurri diranno addio al sogno Mondiale per la terza volta di fila. Non solo: la squadra di Gattuso sarà costretta dalle regole a giocare comunque una partita amichevole, sempre il 31 marzo, contro l'altra squadra sconfitta dalla semifinale playoff.

Italia-Irlanda del Nord, come vederla in tv, streaming e in chiaro

La semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord sarà disponibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno e in diretta streaming gratuita su Rai Play. Il sito del Corriere dello Sport - Stadio fornirà una diretta testuale dell'evento, oltre a notizie e aggiornamenti in tempo reale.