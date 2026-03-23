Gattuso diretta prima di Italia-Irlanda del Nord: segui la conferenza stampa LIVE

A Coverciano è iniziato il lavoro dell'Italia. Gli Azzurri hanno iniziato a preparare la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord. La partita è in programma giovedì sera a Bergamo. Il ritiro dell'Italia è iniziato con la notizia dell'infortunio di Federico Chiesa. Al suo posto è stato convocato Cambiaghi. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso in conferenza stampa risponde alle domande dei giornalisti. Segui le dichiarazioni live sul Corriere dello Sport : aggiornamenti in tempo reale.

15:30

Il ct dell'Irlanda del Nord avvisa l'Italia: "Vogliamo scrivere la storia"

Michael O'Neill ha diramato la lista dei giocatori impegnati nei playoff: il 26 marzo la sfida contro gli azzurri a Bergamo. Ecco le sue parole.

15:15

Pio Esposito: "Con l'Inter l'occasione non è entrata, speriamo lo faccia con la Nazionale"

Francesco Pio Esposito è arrivato al ritiro di Coverciano nelle migliori condizioni, dopo il gol segnato in campionato contro la Fiorentina. L'attaccante dell'Inter nel finale ha avuto una grande occasione per poter portare a casa i tre punti dal Franchi. Nel post partita, Esposito ha commentato così a Dazn: "L'occasione all'ultimo purtroppo non è entrata, speriamo entri giovedì con la Nazionale".

15:10

Materazzi, la previsione sull'Italia: "Gattuso venderà cara la pelle"

L'ex difensore azzurro ha parlato in vista del playoff: "Non incontreremo squadre fantastiche, ma toste". LE PAROLE COMPLETE.

14:56

Cambiaghi sostituisce Chiesa, la sua storia in Nazionale

Federico Chiesa dà forfait e Gattuso chiama Nicolò Cambiaghi. L'esterno sta facendo una buona stagione con la maglia del Bologna: tre gol e quattro assist in 24 presenze in campionato. Un gol e due assist anche in Europa League. Cambiaghi aveva esordito in Nazionale lo scorso ottobre nella partita vinta 3-0 contro Israele: Gattuso lo aveva fatto entrare nel finale. Ora la seconda convocazione per lui in Nazionale maggiore.

14:45

A breve il primo allenamento del ritiro a Coverciano

Dopo la conferenza stampa di Rino Gattuso, nel pomeriggio ci sarà la prima seduta di allenamento in questo ritiro a Coverciano: seduta aperta anche alla stampa.

14:34

Termina la conferenza stampa di Gattuso

Con l'ultima domanda sulla decisione di Chiesa di lascia il ritiro, termina la conferenza stampa di Rino Gattuso.

14:33

"Perché Chiesa non è rimasto? Se ci lascia un ginocchio come può guardarmi in faccia"

Gattuso sulla decisione di Chiesa: "Perché Mancini e Bastoni sono rimasti e Chiesa no? Le teste dei giocatori non sono tutti uguali. Quando sento che è titubante devo fare una scelta, l'abbiamo deciso insieme, non se la sentiva ed è tornato a casa. Io devo accettarlo, posso convincerli per un po', ma poi nella vita i rapporti sono importanti. Da quando faccio questo mestiere non avendo grandi conoscenze a livello medico, se una persona non sta bene non devo insistere. Se poi ci lascia un ginocchio come può guardarmi il calciatore. Non insisto ed è giusto che torni a casa".

14:30

Gattuso su Locatelli: "Spalletti ha fatto un grande lavoro"

Gattuso su Locatelli: "Sta facendo molto bene, lui e la Juve, squadra quadrata dove Luciano ha fatto un grande lavoro. Locatelli l'ho trovato bene, è cresciuto sta giocando con grande qualità fisiche e tecniche. Il rigore sbagliato ci sta, ci rimani male ma è normale. Il giocatore si è ritrovato, ha grande fiducia e può darci una mano".

14:29

Le parole di Gattuso

Gattuso prosegue: "Voglio fare i complimenti a tutte le discipline che portano l'Italia in cima al mondo. Ci sono i cicli, c'era il periodo dove vincevamo nel calcio e nel tennis no, ora è il contrario. Quando vedo che vinciamo in altre discipline mi gasa, mi sento orgoglioso. In questo momento la nostra storia dice che stiamo facendo fatica, ma abbiamo questa grande possibilità di centrare l'obiettivo. Ma non c'è gelosia, solo grande orgoglio di essere italiano". Sulla mancanza dei gol in campionato: "Dipende da come si gioca in Italia, all'estero non difendono come difendiamo noi. Per come si tiene il campo, la metodologia a livello tattico, all'estero c'è qualcosa di diverso" .

14:26

Gattuso sulla scelta dello stadio: "Bergamo? Ho deciso io"

"Bergamo? L'ho scelto io, ringrazio il presidente e Buffon che me l'hanno permesso. A San Siro dopo 10 minuti inizi a sentire i primi fischi. A Bergamo per come ci hanno fatto sentire alla mia prima partita, ci hanno applaudito a fine primo tempo sullo 0-0. Giochiamo in un catino, speriamo di non aver toppato. Io per questa partita mi sono allenato. Bisogna trasmettere positività, io in questi mesi ci ho lavorato per arrivare in queste condizioni qua. Innegabile che la tensione c'è, solo un senza sangue non può avvertirla. Ma dobbiamo essere bravi a trasmettere positività. L'obiettivo è giovedì, tutte le foto qui sono il passato. Abbiamo una grande occasione e speriamo di raggiungerla. Su 300 gare in Serie A, ne abbiamo guardate 295 di Serie A, 15 Coppa Italia, poi la Supercoppa Italiana, i campionati esteri e le coppe europee. Lavoro faticoso ma divertente, siamo sempre stati presenti, anche grazie alla federazione che ci ha dato questa possibilità. Potevamo fare qualcosa in più, ma pazienza, accettiamo quello che abbiamo avuto. Giovedì ci andiamo a giocare quello che ci meritiamo".

14:22

"Non dobbiamo soffocare i giocatori. Esposito e Palestra..."

"Tutti i giocatori che sono qua sanno l'importanza di questa partita. Se comincio da oggi tutti i giorni nell'orecchio con dieci riunioni in sala video... Facciamo quello che dobbiamo fare con serenità e spensieratezza, tutti loro già sanno quello che ci andiamo a giocare. Non dobbiamo soffocarli. I nostri giocatori hanno vinto tanto, hanno giocato finali, hanno vinto l'Europeo, ne abbiamo di forti. Credo molto in loro, abbiamo qualità, ci vuole convinzione. Abbiamo giocatori abituati a questo tipo di partita. Esposito e Palestra? Giovani e non giovani non c'ho mai pensato, se uno è forte è forte. Ma bisogna anche valutare che tipo di partita andiamo a giocare, l'esperienza e le condizioni degli altri giocatori. Ora il calcio moderno è cambiato, non conta solo chi inizia dal primo minuto, che è importante tanto quanto chi entra".

14:19

"Barella viene massacrato, ci parlo tutti i giorni"

Gattuso continua: "Volevo affrontare queste partite con le mie certezze, in questi 7 mesi questo gruppo me le ha date. Sono consapevole che ci sono giocatori che hanno fatto benissimo, ma le scelte sono state fatte in buona fede. Ho grande fiducia nei giocatori che ho convocato. Dimarco ha dei numeri incredibili. Parlo tutti i giorni con Barella, per come ha giocato lui la gente si aspetta sempre di più e lui lo fa. Mi aspetto che metta grande voglia, che non è mai mancata. Normale che quando gioca al di sotto delle sue possibilità viene massacrato perché ha dimostrato di essere un giocatore importante".

14:17

"Calafiori ha accusato un dolorino. Su Scamacca..."

"Tanti giocatori avevano problemini ma il loro obiettivo era solo la Nazionale. I giocatori solitamente preferiscono rimane al club quando hanno un problema, ma oggi vedo un grandissimo attaccamento, lo tocco con mano. Nella vita bisogna anche essere corretti, dipende in che condizioni stanno e quali miglioramenti ci saranno. Non possiamo permetterci di perdere un giocatore e creare dei danni. Lo staff medico è molto preparato, all'avanguardia. Le scelte le faremo in maniera corretta". Poi il punto sugli altri infortuni: "Scamacca ha un problema all'adduttore, lo valutiamo giorno dopo giorno, come Bastoni. Tonali farà un lavoro a basso carico, domani speriamo di averlo a disposizione. Per Mancini un affaticamento, nessun problema a livello strumentale. Calafiori ieri ha sentito un dolorino ma pensiamo di riaverlo. Chiesa si è presentato ieri alla convocazione, a livello fisico aveva dei piccoli problemi e abbiamo deciso che era inutile per entrambe le parti che rimanesse". Sulla partita: "Dobbiamo arrivarci con grande voglia ma con lucidità, annusando il pericolo. Da quando sono qui il problema è quello di annusare il pericolo, bisogna avere rispetto dell'avversario, che corre tantissimo. Magari a livello qualitativo non è una grandissima squadra, ma sui calci piazzati fanno paura e hanno grande cuore".

14:12

"Dobbiamo alleggerire i ragazzi"

Gattuso prosegue: "Bisogna pensare a quello che abbiamo di fronte, dobbiamo pensare ad adesso e alleggerire i ragazzi. Dobbiamo preparare le partite sapendo che ci sono delle difficoltà. La partita a San Siro contro la Norvegia abbiamo fatto un grande primo tempo ma alla prima difficoltà siamo andati sotto. Dobbiamo riuscire a tenere botta, l'evento può succedere e dipende come lo vivi e lo gestisci. Dobiamo essere bravi su questo aspetto. Noi pensiamo a oggi, dove abbiamo una grandissima occasione".

14:11

Gattuso su Bastoni

"Bastoni? Sapete tutti il problema che ha avuto, bisogna ringraziarlo per la disponibilità. È a Coverciano a fare le cure. deve lavorare, deve curarsi bene e speriamo di recuperarlo. Chapeau a lui per la professionalità. Alle cene non siamo andati a parlare di tattica, le scelte che sono state fatte le ho fatte per creare un rapporto con i giocatori. Tante scelte che meritavano di essere qua, come Zaniolo, Bernardeschi, Fagioli, Orsolini e altri, la scelta di puntare sul gruppo ha determinato. Ho cercato di crearlo e sono contento, spero con tutto il cuore di riuscire a raggingere l'obiettivo. Questo gruppo per come si sta comportando e per l'attaccamento che hanno dimostrato si merita una gioia".

14:08

Inizia la conferenza stampa di Gattuso

Inizia la conferenza stampa di Rino Gattuso: "Io pensavo di arrivare e giocare la partita, nessun alibi per gi infortuni. Se non è stato afatto quello che volevamo fare vuol dire che non c'erano i presupposti. Gli infortuni ce li avranno anche gli altri, ci sta, siamo alla 30esima. Sceglieremo i giocatori che stanno meglio e andremo in capo. Non c'è tempo per pensare ad altro. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, adesso sta a noi. Inutile pensare se si poteva fare qualcosa in più, ora testa alla partita di giovedì. Non dobbiamo pensare ai Mondiali e gli Europei vinti, per noi c'è solo giovedì, per tutte le persone che ci circondano".

14:00

Il ricordo di Michele Haimovici

La conferenza stampa si apre con un ricordo molto sentito di Andrea Santoni per Michele Haimovici, giornalista ex addetto stampa dell'Aiac. Dalla passione per la Juve al ricordo con Gattuso al Mondiale del 2006: "Rino venne da noi cronisti a dire che quella Coppa del Mondo era anche un po' nostra". "Perdete tempo ad amarvi", l'emozionante ricordo concluso con un video con le sue foto più belle.

13:50

Novità per i tifosi in Italia-Irlanda del Nord

In vista della semifinale da dentro o fuori dei playoff Mondiali la Figc ha varato un'iniziativa davvero importante per la partita di Bergamo: I DETTAGLI.

13:40

Infortunio per Chiesa, il sostituto scelto da Gattuso

Se per Scamacca c'è ancora qualche speranza, non è lo stesso per Chiesa: ko l'esterno del Liverpool, Gattuso ha scelto il suo sostituto.

13:30

Scamacca a Coverciano: le condizioni dopo il problema all'adduttore

Sembrava dovesse dare forfait per un problema all'adduttore, ma Scamacca ha comunque deciso di andare a Coverciano per provare a recuperare in tempo per le partite della Nazionale: LE CONDIZIONI.

13:20

La probabile formazione di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord

La coppia Retegui-Kean verso la titolarità, Calafiori inamovibile: la possibile formazione di Gattuso.

13:10

Italia ai playoff, i grandi esclusi tra i convocati

Da Bernardeschi a Zaniolo, le scelte di Gattuso hanno lasciato fuori diversi nomi importanti: I GRANDI ESCLUSI E GLI INFORTUNATI.

13:05

I convocati di Gattuso

Tre giorni fa la pubblicazione della lista dei convocati da parte di Gattuso per le gare dei playoff: da lì qualche defezione per infortunio e qualche nuova aggiunta. LA LISTA COMPLETA.

13:01

Attesa per la conferenza di Gattuso

La conferenza stampa di Gennaro Gattuso dalla sala stampa di Coverciano inizierà alle ore 14:00.

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