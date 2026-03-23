Chiesa ko, salta i playoff Mondiale con l'Italia: Gattuso sceglie Cambiaghi come sostituto

Chiesa out, lascia il ritiro dell'Italia: Gattuso convoca Cambiaghi

Il calciatore Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale - si legge sul sito ufficiale della Federcalcio -. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

Il programma di oggi a Coverciano

Nel day after della 30esima giornata di Serie A, la settimana della Nazionale si apre dunque con la tegola Federico Chiesa, in attesa di comprendere le reali condizioni fisiche di Scamacca e Mancini, non al top ma ugualmente aggregati al gruppo squadra di Gattuso. Intanto, oggi, parte ufficialmente l'avvicinamento all'attesissima sfida con l'Irlanda del Nord, che si giocherà in gara unica alla New Balance Arena di Bergamo, giovedì alle ore 20:45. Lunedì caratterizzato dalla conferenza stampa del ct azzurro, prevista per le 14, e dal primo allenamento a Coverciano, aperto ai media dalle ore 17. Grande curiosità per le scelte del commissario tecnico della Nazionale, a pochi passi dalla semifinale playoff che dovrà portare gli Azzurri a giocarsi il pass per i Mondiali contro una tra Galles e Bosnia.