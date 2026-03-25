Makkelie, l’arbitro messo nel mirino dagli irlandesi: cosa ha fatto la sera prima della partita con l’Italia

C'era la squadra arbitrale al completo. In un ristorante nel centro di Bergamo il direttore di gara olandese di Italia-Irlanda del Nord , Danny Makkelie , ha passato la sera prima della sfida valida pe r la semifinale playoff dei Mondiali insieme ai connazionali Steegstra e de Vries, al quarto ufficiale spagnolo Gil Manzano e agli addetti al Var van Boekel e Manschot. Makkelie è un arbitro che ha un bilancio positivo con l'Italia: gli Azzurri sono imbattuti nei quattro incroci precedenti. Si contano al momento due pareggi e due vittorie.

Irlanda del Nord, il dossier sull'arbitro Makkelie

Il fischietto olandese è stato studiato a fondo da Michael O'Neill. Il ct, infatti, ha preparato un dossier di 36 pagine sull'arbitro e la squadra di Gattuso: "Voglio che i ragazzi sappiano tutto di lui, da quante ammonizioni distribuisce di media fino ai motivi per cui di solito estrae i cartellini: possono essere elementi decisivi per i giocatori, che così sapranno come comportarsi nelle varie situazioni di gioco. Gli analisti hanno preparato un rapporto completo e tutti i miei calciatori lo riceveranno". Il commissario tecnico ha sottolineato che, per una nazionale considerata underdog, curare ogni minimo dettaglio è essenziale per accumulare quei piccoli vantaggi che possono fare la differenza. Probabilmente Michael O’Neill teme che il calore del pubblico bergamasco possa condizionare le scelte dell’arbitro. Per questo il dossier è stato messo a punto: sostanzialmente serve a preparare i giocatori su come rapportarsi con Makkelie, in modo da evitare che episodi dubbi o controversi finiscano per decidere l’esito della partita. L'Irlanda del Nord è scottata per quello che è successo in passato nei playoff contro la Svizzera.